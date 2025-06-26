Могут ли мобилизовать военнообязанного, ожидающего рассмотрения заявления на отсрочку: подробное объяснение

С начала полномасштабной войны в Украине продолжается всеобщая мобилизация, в ходе которой военнообязанных граждан призывают на военную службу. Согласно действующему законодательству, некоторые украинцы имеют право на отсрочку.

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Таких граждан не могут мобилизовать уже на этапе рассмотрения заявления на отсрочку. Об этом говорится в постановлении Кабинета министров №560 Об утверждении Порядка проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации на особый период.

Согласно постановлению правительства, до принятия комиссией решения военнообязанный не подлежит призыву на военную службу по мобилизации, на особый период. В документе говорится, что поданное заявление на отсрочку подлежит регистрации в день его подачи.

Таким образом ТЦК и СП не имеет права мобилизовать военнообязанного, который подал заявление на отсрочку ровно до тех пор, пока такое заявление будет рассмотрено. Следовательно, если результат рассмотрения заявления будет положительный, территориальный центр комплектования не может мобилизовать такого человека, пока действует отсрочка.

Также стоит отметить, что специальная комиссия при ТЦК и СП обязана рассмотреть заявление на отсрочку в течение 7 календарных дней. В некоторых случаях этот период может быть увеличен до 15 календарных дней.

Напомним, Минобороны готовит новое обновление для приложения Резерв+. До конца года там появится возможность подписывать контракт с Вооруженными силами Украины прямо с телефона.

Как сообщал OBOZ.UA, наличие бронирования от мобилизации работник может самостоятельно проверить в приложении "Резерв+". Кроме того, предприятие может предоставить военнообязанному справку с портала Дія о бронировании: этот документ стоит носить с собой, чтобы показать по требованию работников ТЦК и СП.

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