Могут ли мобилизовать мужчин до 25 лет во время военного положения в Украине: объяснение

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, срок действия которой продлен до 8 августа 2025 года. В этот период военнообязанных мужчин по всей территории страны и в дальнейшем будут призывать на военную службу в ряды Вооруженных Сил Украины.

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В некоторых случаях граждан в возрасте до 25 лет тоже могут мобилизовать. OBOZ.UA рассказывает об этом подробнее.

Процедура и организация мобилизации регулируются соответствующим Законом Украины, указами Президента Украины и постановлениями Кабинета Министров Украины.

По общим правилам мобилизации, призыву подлежат мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, которые признаны годными к военной службе по выводам военно-врачебной комиссии, не имеют оснований для отсрочки и не подлежат бронированию.

Граждане в возрасте от 18 до 25 лет могут быть мобилизованы только в отдельных случаях, а именно если они являются:

– офицерами запаса;

– лицами, уже прошедшими срочную военную службу.

В других ситуациях лица в возрасте от 18 до 25 лет могут присоединиться к Вооруженным Силам Украины добровольно, заключив контракт на прохождение военной службы.

Стоит отметить, что находящиеся на военном учете женщины могут быть призваны на военную службу или привлечены к выполнению работ по обороне государства в военное время исключительно на добровольной основе.

Напомним, недавно появилась информация о том, что студентов старше 25 лет могут избавить отсрочек от мобилизации. В частности, уже готовятся изменения в соответствующий закон.

Как сообщал OBOZ.UA, есть несколько условий, при которых можно отказаться от повестки и не получить за это наказание. Достаточно объяснить представителям ТЦК и СП причины отказа.

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