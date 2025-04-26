Студентов старше 25 лет могут избавить отсрочок от мобилизации: Минобразования готовит новый закон

В субботу, 26 апреля, появилась информация о том, что студентов старше 25 лет могут избавить от отсрочок от мобилизации. В частности, уже готовятся изменения в соответствующий закон.

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Такое заявление сделал замминистра образования Михаил Винницкий в эфире Youtube-канала Новости.LIVE. Например, отсрочку не смогут получить мужчины в возрасте 25+ лет, которые вторично учатся на том же или низшем уровне образования, а также те, кто учится за границей после 24 февраля 2022 года.

Также это касается студентов, которые решили получить второе или третье образование в заведении профтеха.

"Это очень интересный феномен. Человек, которому 35-40 лет и он получал разные дипломы о высшем образовании, профессиональном образовании во времена, когда не было общего реестра дипломов... У нас единственная государственная электронная база появилась примерно 10 лет назад. Ну и, соответственно, кто учился раньше, очень часто может сказать, что очень часто может сказать. профессионально-техническое образование без экзаменов, потому что там не нужно НМТ (сдавать национальный мультипредметный тест, – прим. OBOZ.ua)", – говорится в сообщении чиновника.

Стоит отметить, что ранее Кабинет министров Украины подал в Верховную Раду законопроект, имеющий целью лишить возможности использовать образование как способ уклонения от мобилизации. Детальнее о правительственной инициативе и зачем она понадобилась рассказывал OBOZ.UA.

Кроме того, 4 апреля Кабинет министров Украины согласовал законопроект, предусматривающий изменения в праве. педагогов и студентов на отсрочку от мобилизации Документ будет внесен на рассмотрение Верховной Рады; в случае его принятия, часть соискателей образования потеряет право на отсрочку.

Как писал ранее OBOZ.UA, есть несколько условий, при которых можно отказаться от повестки и не получить наказание. Достаточно объяснить представителям ТЦК и СП причины отказа.

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