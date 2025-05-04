Могут ли мобилизовать человека с инвалидностью, если ВВК признает его пригодным: объяснение

В Украине для мужчин с инвалидностью действует отсрочка от мобилизации, но есть и исключения. Если таких людей призывают на военную службу, когда военно-врачебная комиссия признает их пригодными к ней, мобилизация все же невозможна без их согласия.

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Об этом заяивла адвокат по семейному и мобилизационному праву в публикации в Instagram. По ее словам, лиц с инвалидностью "часто признают пригодными к военной службе".

"То есть это означает, что такой человек полностью способен проходить военную службу и, соответственно, может быть к ней привлечен. Но быть человеком с инвалидностью и в то же время полностью пригодным к военной службе – согласитесь, не совсем совместимые факты", – отметила автор.

Она напомнила, что статьей 23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации" определено, что все лица, у которых есть инвалидность, имеют и право на отсрочку от мобилизации (не зависимо от того, какая у них группа инвалидности – I или III).

"Итак, у кого есть инвалидность, вы должны реализовать свое право на отсрочку и оформить ее. И в том случае, если мужчина будет признан пригодным к военной службе, то его мобилизация без его согласия невозможна", – заявила адвокат.

Напомним: еще 18 мая 2024 года вступил в силу закон, вносящий изменения в мобилизацию людей с инвалидностью, согласно которому лица всех трех групп инвалидности должны быть освобождены от военной службы.

Однако людей, инвалидность которых была установлена ​​после 24 февраля 2022 года, обязали проходить пересмотр. Это касается мужчин в возрасте от 25 до 50 лет. Кроме тех, кому инвалидность ІІ и ІІІ групп была установлена ​​в порядке повышения или уменьшения группы инвалидности, в случае отсутствия конечности или других проблем со здоровьем и/или по результатам заболеваний или ранений, полученных при защите Украины. Ограниченно пригодные тоже проходят медпроверку, после которой они должны быть признаны либо пригодными, либо не пригодными к службе.

В целом, лица с инвалидностью во время военного положения могут быть призваны на военную службу, но присоединиться к рядам украинской армии они могут только по собственному желанию и на контрактной основе. Решение о мобилизации такого человека по контракту может приниматься только после тщательного медосмотра и оценки его способности к военной службе, и только по месту жительства. Но в любом случае военнообязанному необходимо пройти ВВК и подтвердить факт наличия инвалидности.

Как сообщал OBOZ.UA, согласно постановлению Кабинета министров №163, в Украине установлен запрет на направление лиц с инвалидностью на ВВК для прохождения медицинского осмотра. В частности, это правило действует в случае, если сведения об инвалидности есть в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов "Оберіг".

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