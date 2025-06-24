Могут быть ссоры: от чего следует воздержаться 24 июня

Во вторник, 24 июня продолжается 28 лунный день. Луна находится в Близнецах, Солнце – в созвездии Рака.

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От чего стоит воздержаться, чтобы этот день был удачным, эксклюзивно для OBOZ.UA рассказала астролог и нумеролог Исита Гая. Она назвала этот вторник днем очищения.

"Это чистка, это энергия Венеры. Это энергия таких резких изменений. Это энергия неожиданностей. Марс – это огонь. Поэтому, конечно, в этот день надо воздерживаться от каких-то серьезных разговоров", – сказала астролог.

Она посоветовала тем, кому надо с кем-то серьезно поговорить или уладить какое-то дело, перенести это на другой день. "Потому что любой разговор, он может перерасти в ссору", – объяснила Исита Гая.

Вместо этого она порекомендовала сосредоточиться в этот вторник на себе. "В этот день лучше всего – это заниматься телом, заниматься спортом, заниматься собой, пойти на массажи", – сказала астролог. Она добавила, что в этот вторник будет хорошо окуривать пространство – работать со свечами и благовониями. Кроме того, Исита Гая порекомендовала делать медитации и различные практики в этот день.

Ранее OBOZ.UA публиковал гороскоп на 24 июня для всех знаков зодиака – кого сегодня ждут хорошие новости.

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