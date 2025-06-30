Мобилизация в Украине: где и при каких условиях вам могут вручить повестку с 1 июля

В июле 2025 года правила мобилизации в Украине относительно вручения повесток не меняются. Уполномоченные лица могут вручать повестки в любом месте, включая места проживания, работы, учебы, общественные места, пункты пропуска и другое.

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Соответствующие законодательные нормы прописаны в постановлении Кабинета министров №560 (от 16 мая 2024 года). OBOZ.UA напоминает основное.

Где можно получить повестку

Вручение повесток резервистам и военнообязанным возможно в любое время суток. Делать это разрешено по месту фактического или зарегистрированного проживания лица, по месту работы или учебы, на улице, в общественных местах/домах/сооружениях, местах массового скопления людей, территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, на блок-постах, пунктах пропуска через государственную границу Украины и т.д.

По адресу проживания резервисты и военнообязанные могут быть оповещены:

– через участки оповещения путем их вызова на такие участки и вручения повесток, полученных от районных (городских) территориальных центров комплектования и социальной поддержки представителями этих участков, и вручения повесток по адресу места жительства или адресу задекларированного/зарегистрированного места жительства;

– представителями районных, городских государственных (военных) администраций, исполнительных органов сельских, поселковых, городских, районных в городах (в случае их образования) советов;

– представителями ТЦК лично или средствами связи;

– группами оповещения, в состав которых могут включаться представители районных, городских госадминистраций (военных администраций), исполнительных органов сельских, поселковых, городских, районных в городах (в случае их образования) советов, территориальных центров комплектования и социальной поддержки, полицейские, а также при оповещении жителей многоквартирных домов – руководитель учреждения (организации) или физическое лицо-предприниматель, предоставляющее услуги по управлению многоквартирными домами, или председатель правления объединения совладельцев многоквартирного дома.

По месту работы или учебы повестки могут вручать:

– представителями предприятия (учреждения, организации) на (в) котором (которой) работает лицо;

– представителями учебного заведения, в котором учится лицо;

– представителями ТЦК и СП;

– группами оповещения, в состав которых могут включаться представители районных, городских госадминистраций (военных администраций), предприятия (учреждения, организации), территориальных центров комплектования и социальной поддержки и полицейские.

В общественных местах, местах массового скопления людей, на блок-постах, пунктах пропуска через госграницу украинцы могут быть оповещены:

– представителями ТЦК;

– группами оповещения, в состав которых могут включаться представители не только ТЦК и полиции, но и районных, городских госадминистраций (военных администраций).

Непосредственно в ТЦК и СП повестка вручается военнослужащими или работниками таких центров.

Как происходит вручение повестки

Закон говорит об обязательной фото- и видеофиксации, которую должен осуществлять сотрудник военкомата или полиции с помощью специальных технических средств.

Подтверждением оповещения резервиста или военнообязанного о вызове в ТЦК, его отдел, соответствующее подразделение разведывательных органов, Центральное управление или региональные органы СБУ является:

1. в случае вручения повестки – личная подпись о получении, видеозапись вручения повестки или ознакомления с ее содержанием, в том числе видеозапись доведения акта отказа от получения повестки, а также видеозапись отказа резервиста или военнообязанного в общении с лицом, уполномоченным вручать повестки;

2. в случае направления повестки средствами почтовой связи:

– день получения почтового отправления лицом, что подтверждается информацией и / или документами от почтового оператора;

– день проставления в почтовом сообщении отметки об отказе получить отправление или день отметки об отсутствии лица по адресу места жительства, зарегистрированного в ТЦК (в частности в случае, если это лицо не сообщило военкомат об изменении места жительства).

Проверить действие повестки, сформированной в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов, можно считыванием QR-кода с помощью специальных технических средств, в том числе средствами электронного кабинета с использованием мобильного приложения.

Повестки, сформированные с помощью Единого государственного реестра и повестки, оформленные на бланке, имеют одинаковую юридическую силу.

Что будет, если отказаться от повестки

Если гражданин отказывается получить повестку, представитель, имеющий соответствующие полномочия, составляет акт об отказе. Этот документ подписывают не менее двух членов группы оповещения, а сам акт зачитывается военнообязанному.

Далее акт передается в районный/городской ТЦК и СП, где документ регистрируется, а руководитель территориального центра выполняет дальнейшие действия по привлечению лица к административной ответственности.

Если гражданин отказывается принимать повестку, полицейский, который является частью группы оповещения, имеет право задержать его в административном порядке и доставить в ТЦК и СП в соответствии со статьями 261 и 262 КУоАП.

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