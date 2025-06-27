Кого мобилизуют в первую очередь в июле и могут ли снизить призывной возраст: объяснение

В июле Украина планирует мобилизовать в армию не менее 30 тысяч военнослужащих. С 1 июля сотрудники ТЦК будут концентрироваться на призыве четырех приоритетных категорий военнообязанных.

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В то же время продолжается обсуждение снижения мобилизационного возраста, хотя в июле оно еще не ожидается. OBOZ.UA рассказывает, кого будут мобилизовать в июле в первую очередь.

Действующее украинское законодательство предусматривает, что под мобилизацию подпадают все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет – за исключением тех граждан, которые имеют право на отсрочку или в отношении которых действуют другие законные основания для освобождения от службы.

В июле приоритетными категориями граждан для мобилизации будут:

военнообязанные с опытом службы – украинцы в возрасте 18–60 лет, которые уже проходили военную подготовку или участвовали в боевых действиях.

военнообязанные, которые ранее считались ограниченно годными. Сейчас этот статус отменен, те же, кто его имел раньше, должны были до 5 июня пройти медкомиссию.

мужчины без военного опыта – военнообязанные от 25 до 60 лет, которые не проходили службу, но пригодны по состоянию здоровья.

мужчины, которые потеряли право на отсрочку, если отсутствуют другие законные причины, которые позволяют избежать службы.

Также, согласно действующему законодательству, внутренне перемещенные лица должны стать на воинский учет в течение 7 дней после прибытия на новое место жительства и могут быть мобилизованы на общих основаниях.

Кроме того, в Верховной Раде Украины продолжается обсуждение инициативы по снижению мобилизационного возраста до 18 – 20 лет. Но профильный комитет такие предложения не поддержал. Поэтому официально в следующем месяце изменения относительно призыва 18-летних не предусмотрены.

Граждане в возрасте до 25 лет могут поступить на военную службу исключительно добровольно. В частности, заключив контракт или по собственной инициативе пройдя базовую военную подготовку.

Контрактная служба для молодежи 18 – 24 лет существует в формате специальной программы. Она предусматривает срок службы от одного года, высокую ежемесячную зарплату (до 120 тысяч гривен), разовые выплаты, беспроцентную ипотеку, а также компенсацию за аренду жилья и другие льготы.

В рамках этой программы создали несколько новых бригад, в которые направляют исключительно контрактников. Перед зачислением в боевые части все добровольцы около 3 месяцев проходят обязательную базовую подготовку.

А с 1 сентября 2025 года в Украине планируют ввести систему обязательной базовой военной подготовки для юношей 18 – 25 лет. Продолжительность курса будет составлять до 3 месяцев в период военного положения и до 5 – в мирное время.

Такая подготовка станет частью учебного процесса в высших учебных заведениях. После ее прохождения молодые мужчины автоматически становятся на воинский учет в ТЦК.

Напомним, ранее OBOZ.UA рассказывал, кого не могут мобилизовать в июле 2025 года. Мы перечислили категории населения, которых призыв не коснется.

Кроме того, появилось разъяснение относительно того, могут ли мобилизовать военнообязанного, который ждет рассмотрения заявления на отсрочку.

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