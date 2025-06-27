Кого мобилизуют в первую очередь в июле и могут ли снизить призывной возраст: объяснение
В июле Украина планирует мобилизовать в армию не менее 30 тысяч военнослужащих. С 1 июля сотрудники ТЦК будут концентрироваться на призыве четырех приоритетных категорий военнообязанных.
В то же время продолжается обсуждение снижения мобилизационного возраста, хотя в июле оно еще не ожидается. OBOZ.UA рассказывает, кого будут мобилизовать в июле в первую очередь.
Действующее украинское законодательство предусматривает, что под мобилизацию подпадают все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет – за исключением тех граждан, которые имеют право на отсрочку или в отношении которых действуют другие законные основания для освобождения от службы.
В июле приоритетными категориями граждан для мобилизации будут:
- военнообязанные с опытом службы – украинцы в возрасте 18–60 лет, которые уже проходили военную подготовку или участвовали в боевых действиях.
- военнообязанные, которые ранее считались ограниченно годными. Сейчас этот статус отменен, те же, кто его имел раньше, должны были до 5 июня пройти медкомиссию.
- мужчины без военного опыта – военнообязанные от 25 до 60 лет, которые не проходили службу, но пригодны по состоянию здоровья.
- мужчины, которые потеряли право на отсрочку, если отсутствуют другие законные причины, которые позволяют избежать службы.
Также, согласно действующему законодательству, внутренне перемещенные лица должны стать на воинский учет в течение 7 дней после прибытия на новое место жительства и могут быть мобилизованы на общих основаниях.
Кроме того, в Верховной Раде Украины продолжается обсуждение инициативы по снижению мобилизационного возраста до 18 – 20 лет. Но профильный комитет такие предложения не поддержал. Поэтому официально в следующем месяце изменения относительно призыва 18-летних не предусмотрены.
Граждане в возрасте до 25 лет могут поступить на военную службу исключительно добровольно. В частности, заключив контракт или по собственной инициативе пройдя базовую военную подготовку.
Контрактная служба для молодежи 18 – 24 лет существует в формате специальной программы. Она предусматривает срок службы от одного года, высокую ежемесячную зарплату (до 120 тысяч гривен), разовые выплаты, беспроцентную ипотеку, а также компенсацию за аренду жилья и другие льготы.
В рамках этой программы создали несколько новых бригад, в которые направляют исключительно контрактников. Перед зачислением в боевые части все добровольцы около 3 месяцев проходят обязательную базовую подготовку.
А с 1 сентября 2025 года в Украине планируют ввести систему обязательной базовой военной подготовки для юношей 18 – 25 лет. Продолжительность курса будет составлять до 3 месяцев в период военного положения и до 5 – в мирное время.
Такая подготовка станет частью учебного процесса в высших учебных заведениях. После ее прохождения молодые мужчины автоматически становятся на воинский учет в ТЦК.
Напомним, ранее OBOZ.UA рассказывал, кого не могут мобилизовать в июле 2025 года. Мы перечислили категории населения, которых призыв не коснется.
Кроме того, появилось разъяснение относительно того, могут ли мобилизовать военнообязанного, который ждет рассмотрения заявления на отсрочку.
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