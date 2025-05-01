Мобилизация в мае: кто подлежит призыву

Всеобщая мобилизация и военное положение в Украине продлили до 6 августа 2025 года. Таким образом военнообязанных граждан в возрасте от 18 до 60 лет продолжат призывать на службу.

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Предпочтение в первую очередь отдается украинцам с боевым опытом. Об этом говорится в Законе Украины о мобилизационной подготовке и мобилизации.

В Украине продолжается работа над усовершенствованием процесса формирования личного состава ВСУ, ротации и других процессов, с учетом роста угрозы со стороны РФ. Как и прежне в мае получить повестки могут мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые являются военнообязанными, отвечают требованиям по состоянию здоровья и не имеют других оснований для отсрочки службы. Предпочтение отдается в первую очередь украинцам, имеющим боевой опыт и военные специальности.

Мобилизации подлежат военнообязанные граждане Украины, которые пригодны или ограниченно пригодны к службе по состоянию здоровья во время военного положения. Согласно действующему законодательству, призыву на службу подлежат все военнообязанные граждане вне зависимости от того, имеют они опыт военной службы или нет.

Кроме того, мобилизации подлежат граждане, которые сняты и исключены с военного учета, однако признаны пригодными или ограниченно пригодными. Такие граждане обязаны повторно пройти военно-врачебную комиссию до 5 июня 2025 года и получить статус пригодные или непригодные.

Какие группы военнообязанных могут подлежать мобилизации:

– мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые пригодны и ограниченно пригодны по состоянию здоровья во время военного положения, если они имеют военный опыт;

– мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, которые пригодны и ограниченно пригодны по состоянию здоровья во время военного положения, если они не имеют опыта военной службы;

– мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, снятые и исключенные из воинского учета, однако признанные пригодными или ограниченно пригодными из-за состояния здоровья в условиях военного положения на основании решения военно-врачебной комиссии.

Ранее стало известно о том, что Министерство здравоохранения получило обращение от Минобороны Украины и Медицинских сил ВСУ по поводу снятия бронирования с части медицинских работников.

OBOZ.UA уже объяснял кто может получить бронь от мобилизации в мае 2025 года. В частности, критически важные предприятия, учреждения и организации вправе забронировать мужчин от призыва на военную службу.

Напомним, что часть украинцев обязана явиться в ТЦК и СП даже без получения повестки. OBOZ.UA объяснял, кому нужно явиться в ТЦК даже без повестки с 1 мая.

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