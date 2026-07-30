Мировое турне "Танец свободы" украинской гимнастки Паскаль: в посольстве Украины в Бразилии объяснили важность этой инициативы

Украинская гимнастка Александра Паскаль, потерявшая ногу в результате российского ракетного удара по Одесской области, продолжает мировое турне со своим "Танцем свободы". В рамках проекта девочка выступает на пяти континентах, чтобы через искусство рассказать миру об украинских детях, пострадавших от войны.

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Во время визита в Бразилию первый секретарь по консульским вопросам Посольства Украины в Бразилии Георгий Эрман рассказал о значении таких международных инициатив и их влиянии на восприятие Украины в мире.

– Насколько важны такие проекты, которые через танец, искусство и спорт рассказывают миру о войне в Украине?

– Это чрезвычайно важный проект. Он помогает укреплять взаимопонимание между украинским и бразильским обществами. Для многих бразильцев это возможность услышать историю Украины не из новостей, а непосредственно от человека, пережившего последствия войны.

Особенно важно, что Александра встретилась с легендами бразильской спортивной гимнастики – Ребекой Андраде и Жаде Барбозой. Это люди, к которым прислушивается вся страна. Их поддержка Украины имеет значение далеко за пределами спортивного сообщества.

– Насколько тема войны в Украине сегодня присутствует в информационном пространстве Бразилии?

– Бразильские СМИ ежедневно сообщают о российских атаках и их последствиях. В то же время из-за значительного географического расстояния и сосредоточенности общества на внутренних проблемах важно систематически рассказывать бразильской аудитории, что война существует не только в газетных заголовках, сводках и статистике. Она уже много лет напрямую влияет на жизнь, судьбы и мечты миллионов конкретных людей.

Бразилия – влиятельное государство, имеющее вес на международной арене. Мы верим, что она может играть еще более активную роль в гуманитарных вопросах – в частности, в возвращении украинских детей, военнопленных и продвижении дипломатических инициатив, направленных на прекращение войны.

– Что больше всего запомнилось вам во время пребывания вместе с командой Александры Паскаль в Рио-де-Жанейро?

– Наибольшее впечатление произвел визит в Национальный олимпийский комитет Бразилии. Это была возможность познакомиться с людьми, которые формируют современный бразильский спорт. Встреча Александры с выдающимися гимнастками страны стала важным событием, ведь это настоящие национальные герои Бразилии.

– Что бы вы хотели пожелать Александре Паскаль и украинским детям?

– Желаю Александре достичь всех своих целей, продолжать выступать на международной арене и вдохновлять других своим примером. А украинским детям – не терять веру в себя, быть такими же настойчивыми и смело идти к своей мечте.

Проект Dance of Freedom реализует Фонд Рината Ахметова при поддержке ФК "Шахтер" к 35-й годовщине Независимости Украины. Его цель – через историю Александры привлечь внимание международного сообщества к украинским детям, чьи жизни навсегда изменила война, и показать их силу, несокрушимость и стремление жить. В рамках мирового турне Саша представляет свой танец свободы в Париже, Нью-Йорке, Рио-де-Жанейро, Найроби и Токио.