"Мир многогранен, и не нужно бояться пробовать": Юрий Чебан – об отцовстве, спорте, сыроедении и выборе детей

Двукратный олимпийский чемпион по гребле на каноэ и главный тренер национальной сборной Украины Юрий Чебан стал гостем подкаста Фонда Рината Ахметова "Обо мне. О тебе", где откровенно рассказал об отцовстве, воспитании детей, спортивном пути, собственных экспериментах с питанием и роли тренера, который в детстве фактически удержал его в гребле.

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Чебан признался, что после завершения карьеры начал экспериментировать со своим образом жизни. После 2019 года он полностью отказался от алкоголя, а впоследствии – и от мяса.

"Я поймал себя на мысли, что это не мой выбор, а выбор моих друзей, моего окружения. Я это делаю не потому, что мне хочется, а потому, что кому-то хочется, чтобы мы были на одной волне", – рассказал Чебан.

Позже спортсмен попробовал сыроедение – питание растительными продуктами без термической обработки. По его словам, эксперимент дал быстрый эффект, но оказался слишком жестким для организма.

"Есть хотелось круглосуточно. Сколько бы я ни ел, я всегда был голоден. За месяц я похудел примерно на 10 килограммов. Организм к этому не был готов", – сказал Чебан.

В то же время он подчеркнул, что не советует повторять такой опыт без подготовки, особенно спортсменам, ведь профессиональный спорт требует постоянного и сбалансированного питания организма.

Отдельно Чебан рассказал об отцовстве. Он воспитывает двоих детей – сына Егора и дочь Веронику. По словам спортсмена, в детстве важно не просто "рассказывать", а формировать среду, привычки и традиции.

"В детстве не сработает просто рассказать, потому что ребенок воспринимает информацию не так, как взрослые. Они чувствуют, они эмоциональны, они видят этот мир по-другому", – отметил он.

Сына Чебан не заставляет заниматься именно греблей, хотя признается, что хотел бы когда-нибудь передать ему свой опыт. Зато семья даёт ребёнку возможность пробовать разные направления: карате, танцы, плавание, футбол.

"Это тренд – испытывать себя. Чтобы ребенок получил опыт в каждой сфере и составил себе представление, к чему у него есть склонность, к чему лежит душа. Мир многогранен, и не нужно загонять себя в разочарование, если что-то не получается", – пояснил Чебан.

Спортсмен провёл параллель со своим детством. До гребли он пробовал бальные танцы, бокс, карате, картинг и другие занятия. Именно мама, которая также была спортсменкой и занималась греблей на байдарках, привела его в спорт.

Чебан также вспомнил, что в детстве был близок к тому, чтобы бросить греблю. Он месяц не ходил на тренировки, но тренер Евгений Лысяк пришел к нему домой и фактически вернул будущего олимпийского чемпиона в спорт.

"Я перестал ходить, месяц не ходил на секцию. И приходит ко мне тренер домой. Спрашивает маму: "А где Юра?" А мама говорит, что он пришел с тренировки. А тренер отвечает: "Его уже месяц нет на тренировках"", – вспомнил Чебан.

Также Чебан поделился мыслями о других видах спорта. Он признался, что увлекается фридайвингом и подводной охотой, но назвал фридайвинг одним из самых жестких видов спорта.

"Фридайвинг – это вопрос жизни и смерти. Если ты не угадаешь с дистанцией, ты можешь уже не всплыть", – сказал он.

Полный выпуск подкаста Фонда Рината Ахметова "Обо мне. О тебе" с Юрием Чебаном доступен на официальных ресурсах Фонда.