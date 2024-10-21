Минздрав отменил инвалидность десятков военнообязанных, установленную Хмельницким МСЭК: новые подробности скандала

Министерство здравоохранения завершило проверку решений медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК) и отменило выводы об установлении инвалидности для 74 военнообязанных, принятых в Хмельницком. В настоящее время продолжается сотрудничество Минздрава с правоохранительными органами в рамках расследований по уголовным производствам.

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Эту информацию подтвердили в Минздраве в ответ на запрос украинских СМИ. Проверки проводились в рамках выполнения решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 30 августа 2023 г. "О военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины". Это решение вступило в силу Указом президента Украины от 12 сентября 2023 г. № 576/2023.

В частности, проверки касались решений об установлении инвалидности для мужчин от 18 до 60 лет, принятых во время военного положения в Украине. В период с 27 сентября по 10 ноября 2023 года комиссия рассмотрела 53734 дела, из которых для повторного пересмотра было избрано 781.

Также Министерство выполнило проверки согласно Закону Украины от 11 апреля 2024 г. № 3633-IX, который регулирует вопросы прохождения военной службы, мобилизации и военного учета. Эти проверки охватили мужчин от 25 до 50 лет, которым была установлена инвалидность II и III групп в период с 6 по 21 июня 2024 года. В общей сложности было рассмотрено 37 891 дело, из которых для повторного пересмотра отобрано 543.

Отмечается, что из 18 779 медико-экспертных дел в 3 146 случаях решения МСЭК были признаны сомнительными, и для них предназначена дополнительная экспертиза.

Среди отмененных решений – 38 случаев, когда инвалидность II группы заменена III группой, а в 36 случаях инвалидность была снята полностью. В настоящее время продолжается проверка Хмельницкой МСЭК правоохранительными органами в рамках уголовного производства.

Недавно журналисты выяснили, что почти все прокуроры Хмельницкой области имеют инвалидность второй группы, которую им "поставила" скандальная глава областной МСЭК Татьяна Крупа. Благодаря этому прокуроры продолжают получать от государства пенсии – иногда сотни тысяч гривен в год.

Татьяна Крупа и ее сын Александр, находившийся на руководящей должности в местном ГУ Пенсионного фонда Украины, разоблачены в коррупции 4 октября 2024 года. Печерский районный суд Киева избрал Крупе меру пресечения в виде ареста на 60 суток ( с альтернативой залога в размере 500 миллионов гривен ).

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский отреагировал на коррупционные скандалы в медико-социальных экспертных комиссиях, заявив, что ждет от уполномоченных органов "скорых жестких решений". Он подчеркнул, что в тылу "происходят вещи, с которыми никаких врагов не нужно".

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