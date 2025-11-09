Михаил Дзиндра: украинский скульптор, который полвека провел за границей, а затем перевез 800 своих работ для музея в Украине

Михаил Дзиндра – скульптор, художник, архитектор, не по своей воле проведший в эмиграции полвека. Несмотря на это, он так и не научился говорить на родном языке с акцентом, его украинская речь всегда звучала грамотно – как лексически, так и интонационно. Дзиндра создавал свои произведения не для продажи, хотя они могли бы сделать его весьма состоятельным человеком, а для искусства, зарабатывая на жизнь архитектурой, строительством и дизайном. Больше всего на свете Дзиндра хотел, чтобы его работы увидели у него на родине – в Украине, и эту мечту, хоть и в конце жизни, ему удалось осуществить. Его произведения, которые перевозили из США в Украину через океан в специальных контейнерах, "добирались" до родных берегов в течение четырех (!) лет.

Скульптор из семьи скульпторов

Михаил Дзиндра родился 8 ноября 1921 года в Стрыйском районе Львовщины в селе Демня, в которой находится часовня-усыпальница самого богатого магната и благотворителя Галиции, графа Станислава Скарбека. В семье росло четверо детей – у Михаила было два брата и сестра. Поскольку Демня стояла на богатых рудой болотах, село издавна славилось развитием разнообразных ремесел, среди которых была и обработка камня. В семье Дзиндр мужчины по традиции становились каменщиками, а основателем династии считается прадед братьев – Захар Дзиндра. Старшие братья Михаила, Степан, создавший памятник Тарасу Шевченко, установленному в их родном селе, и Евгений, ставший автором памятника Ивану Франко на его родине, в селе Нагуевичи, и надгробий известных людей на Лычаковском кладбище во Львове, выбрали профессию скульптора, пошел по их стопам и Михаил.

Учеба во Львове

Образование Дзиндра-младший получил в Львове, куда со временем перебралась семья. После смерти родителей он пошел учиться мастерству скульптора к известному львовскому художнику Андрею Коверко, а спустя шесть лет поступил во Львовскую государственную художественно-промышленную школу, где его преподавателями были знаменитые скульпторы Богдан Мухин и Иван Севера. Первыми профессиональными работами Михаила стали резные иконостасы, которые они с братом Евгением изготавливали для местных церквей. Но вскоре началась Вторая мировая война, а затем и немецкая оккупация. Жизнь по законам военного времени была сопряжена не только с многочисленными трудностями, но и с серьезными опасностями. Однажды Михаил попал под массированную бомбежку, тогда он чудом остался жив – на Лычаковском кладбище одна из бомб разорвалась рядом с ним, тогда он впервые задумался об эмиграции.

В новую жизнь – на велосипеде

В новую жизнь Дзиндра бежал… на велосипеде, который выменял на Краковском базаре за свой единственный пиджак. На таком транспорте Михаил проехал через все Карпаты, останавливаясь в селах, чтобы заработать себе на еду, пока, наконец, не пересек границу со Словакией. Год он прожил в Братиславе, где преподавал резьбу по дереву в школе для слабослышащих людей, и брал частные заказы на изготовление портретов и миниатюрных художественных композиций. Из Словакии Михаил перебрался в Германию, там он какое-то время провел в лагере для перемещенных лиц неподалеку от Регенсбурга, после чего переехал в Мюнхен – оба города находились под управлением американской администрации, что, как оказалось впоследствии, имело для него огромное значение – спустя годы он смог беспрепятственно выехать в США. Без работы Дзиндра не сидел нигде: в Германии он реставрировал произведения искусства, пострадавшие от военных действий, а в лагере для переселенцев даже создал школу резьбы по дереву, в ней этому искусству мог научиться любой желающий. Тот период стал для него значимым и в личном плане: в Германии Михаил встретил много земляков-единомышленников и познакомился со своей первой женой Ольгой. В Мюнхене Михаил поступил в местную Академию искусств, хотя, по его собственному мнению, ничему новому – к тому, что уже знал – он там не научился.

Новая жизнь в США

В 1947 году у Михаила и Ольги появилась на свет дочь Ярослава, но радость этого события была омрачена бедой – в результате тяжелых родов жену Дзиндры парализовало. В Германии врачи ей помочь не могли, поэтому семья приняла решение переехать в США. В 1951 году они поселились в пригороде Нью-Йорка, Патнам Велли, и у скульптора началась новая, насыщенная яркими событиями, жизнь. Дзиндра вращался в среде украинской интеллигенции, участвовал в художественных выставках, на одной из которых познакомился с известным украинским художником-авангардистом Александром Архипенко, оказавшим огромное влияние на его творчество. Благодаря его модернисткой творческой манере Дзиндра смог посмотреть на скульптуру как на отдельный вид искусства, а не привычное ему ремесло, оценив ее творческое, а не прикладное значение.

"Отныне моя муза – фантазия"

С этого момента Михаил Дзиндра начал экспериментировать, создавая произведения, не ограниченные сюжетом или средствами их исполнения – можно сказать, что теперь "правила игры" устанавливали не принципы или традиции, а только он сам, как художник, с помощью своего воображения. Под влиянием перемен в творческом мировоззрении Дзиндра совершил неожиданный даже для него самого поступок: он уничтожил все работы, которые создал с 1945 по 1951 годы. "Не знаю, что со мной произошло, – скажет он впоследствии, – но я разбил все свои реалистичные скульптуры, поскольку понял, что отныне моя муза – фантазия". Реализм был решительно изгнан Дзиндрой не только из скульптуры, но и из других сфер его творчества – архитектуры, строительства, реконструкции жилых помещений и дизайна их интерьеров.

Музей на приусадебном участке

Со временем семья переехала во Флориду, где, как, впрочем, и везде, Михаил выбрал дом с большим участком, на котором не только творил, но и устраивал выставки своих работ для друзей, знакомых и соседей. Когда работ собралось так много, что ни дом, в котором жила семья, ни двор уже не могли их вместить, было решено открыть для скульптур музей. Был найден участок для его строительства и заключен договор с местными властями, которые дали согласия на его финансовую поддержку, но два важных события помешали осуществлению этого проекта. Первое было печальным: в 1989 году ушла из жизни жена Михаила, Ольга за которой он преданно ухаживал все это время, второе – радостным: в 1991 году Украина обрела независимость. Теперь Дзиндра и слышать не хотел об открытии музея своих творений в США – он мечтал увидеть его в Украине.

"Большой патриот или большой идиот"

В том же 1991 году Дзиндра приехал в Украину, чтобы посмотреть на свою родину с высоты полувековой эмиграции и познакомить земляков со своим творчеством – фотовыставки его работ прошли в Киеве и Львове. Идею Дзиндры создать в Украине музей, в котором выставлялись бы работы в модернистком стиле, созданные в том числе и художниками украинской диаспоры, никто из его коллег не поддержал. Тогда художник решил осуществить этот проект на собственные деньги, для чего продал свой дом в Америке, а его вторая жена София, с которой он познакомился на родине, пожертвовала для этих целей своей квартирой. Основой экспозиции стали работы Дзиндры, созданные им в США, – их перевезли в контейнерах из американского штата Джорджия в Одессу, а оттуда – в расположенное недалеко от Львова село Брюховичи. Там и был открыт музей, проект здания которого скульптор создал сам. Известно, что, оформляя груз ценных произведений искусства, которые сложным и дорогостоящим путем прибыли в Украину, одесский таможенник сказал пани Софии: "Ваш муж или большой патриот, или большой идиот". Музей, представляющий собой огромное открытое пространство без перегородок, в котором условные тематические зоны разделены только освещением различной интенсивности, открыл свои двери для посетителей 8 октября 2005 года, а меньше чем через год, 8 сентября 2006 года, Михаил Дзиндра скончался. Причиной его смерти стало онкологическое заболевание, с которым он боролся в течение нескольких лет. Все свои творения он завещал украинскому государству.