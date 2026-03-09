Мифы об СССР, в которые могут поверить только те, кто там не жил

Советская пропаганда была настолько мощной, что ее эхо до сих пор формирует представление об СССР как о некой "социальной утопии". Молодые люди, которые знают о том времени только из рассказов бабушек или ностальгических пабликов, часто рисуют себе картинку идеального мира, где государство заботилось о каждом и все имели равные возможности.

Видео дня

Однако историки и люди, которые могли сравнить на собственном опыте советскую систему с западной, убеждают: поверить в эти мифы может только тот, кто ни разу не сталкивался с СССР лично. OBOZ.UA рассказывает, что это за мифы и в чем они обманывают.

"Бесплатные" квартиры для всех

Современный рынок жилья сложился таким образом, что молодежь уже даже не мечтает о приобретении собственной квартиры – это слишком дорого. Поэтому она легко верит в тезис о том, что советское государство просто так давало своим гражданам жилье. На самом деле квартиры не были бесплатными – они были заработаны недоплаченным трудом. Советский человек получал лишь часть от реальной стоимости своей работы, а остальное шло в "фонды общественного потребления", из которых, в частности, и строилось жилье.

Но главное – квартиру не давали "просто так". Надо было годами (а иногда и десятилетиями) стоять в очереди, ютиться в общежитиях или коммуналках с чужими людьми, прежде чем тебе вручат заветные ключи. И даже получив ордер, человек все равно не становился собственником: он был лишь арендатором у государства. Квартиру нельзя было легально продать, передать по наследству или обменять без кучи бюрократических разрешений. Это было не право, а привилегия, которой государство манипулировало, держа работника "на коротком поводке". Так за неправильные идеологические взгляды, потерю работы, тунеядство, "не такой" образ жизни или длительное отсутствие дома можно было запросто оказаться на улице.

Бесплатное и "лучшее в мире" образование

Тезис о "лучшем образовании" – это результат довольно ограниченных успехов в узких областях (космос, оборонка, теоретическая физика). Однако массовое образование было чрезвычайно идеологизированным. Огромное количество часов тратилось на изучение марксизма-ленинизма и истории КПСС вместо актуальных знаний. Гуманитарные науки были фактически уничтожены цензурой – изучение истории или философии было ограничено партийными догмами, а генетика и кибернетика вообще долгое время считались "лженауками",

Что касается "бесплатности", то стоит вспомнить, что с 1940 по 1956 год обучение в старших классах школ и в вузах было платным, что фактически отрезало детей рабочих и колхозников от возможности получить образование и, по сути, закрепляло классовость в "обществе равенства". Система же распределения выпускников после обучения означала, что государство имело право отправить вчерашнего студента работать в любую глушь на три года без права выбора.

Медицина: бесплатность против доступности

Советская медицина официально была бесплатной, но это привело к хроническому дефициту в этой сфере на всех уровнях. Нехватка узких специалистов приводила к тому, что попасть на прием можно было только через огромную многочасовую очередь. В конце 1980-х годов это попытались решить через запись по талонам, но полностью проблему это не сняло.

Кроме того существовали проблемы с наличием качественных лекарств и медицинского оборудования. Так те же антибиотики или эффективные обезболивающие "доставали" через знакомых или взятки, а стоматологические услуги, которые предоставлялись без анестезии и на устаревших машинах, стали травмой для нескольких поколений.

Уровень сервиса в районных поликлиниках был ужасным, а "доступность" часто означала длинные очереди и отсутствие элементарных условий гигиены (одноразовые шприцы появились только перед развалом Союза). В селах ситуация была еще хуже. В дополнение существовала некая "четвертая сеть" – закрытые спецраспределители и спецбольницы для партийной номенклатуры, где медицина действительно была качественной, но абсолютно недоступной для обычного рабочего.

"Натуральные и качественные" продукты

Миф о "настоящем ДСТУ" (ГОСТ) разбивается о реальные технологические карты того времени. Например, в знаменитую "Докторскую" колбасу согласно нормативам разрешалось добавлять крахмал, муку и субпродукты. А натуральность часто была следствием отсутствия современных консервантов. Кстати, по этой же причине продукты часто портились быстрее, чем доезжали до прилавка.

В дополнение этих продуктов просто-напросто не хватало. Если что-то в магазины и завозили, у дверей тут же собиралась огромная очередь, а люди, проходившие мимо, становились в нее, даже не спрашивая, что именно "выбросили" на прилавок. Постоянные очереди и "продуктовые заказы" на предприятиях были единственным способом получить что-то лучше серого хлеба и клейких макарон. То, что сегодня называют "натуральным", тогда было просто бедным ассортиментом и отсутствием выбора.

Советское качество – знак высшего сорта?

На самом деле "Знак качества" в СССР был попыткой государства хоть как-то заставить заводы не выпускать откровенный брак. В плановой экономике, где не было конкуренции, заводы работали на количество ("план"), а не на качество. Советская бытовая техника – то есть телевизоры, которые взрывались, или стиральные машины, которые "гуляли" по всей ванной – была поводом для анекдотов.

Каждый знал: если покупаешь технику, лучше брать ту, что выпущена в середине месяца, а не в конце, когда план "гнали" любой ценой. Об обуви или одежде и говорить нечего: они были настолько неуклюжими и неудобными, что за любыми импортными "сапожками" выстраивались километровые очереди.

Стабильное будущее как иллюзия безопасности

Стабильность в СССР была стабильностью в бедности. Человек знал, что он получит свою минимальную зарплату, но он также знал, что никогда не сможет заработать больше, чем разрешено системой. Любая частная инициатива каралась законом и клеймилась унизительными терминами, как "спекуляция" или "тунеядство".

Будущее было стабильным только при условии полного повиновения. Крах системы в конце 80-х показал, насколько хрупкой была эта стабильность. Люди, приучившись быть "винтиками", оказались совершенно не готовы к реальной жизни, где надо принимать решения самостоятельно. Эта "уверенность в завтрашнем дне" была лишь отсутствием выбора, которая в итоге привела к тотальной деградации экономики и общества.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, почему в СССР хозяйственное мыло хранили в морозилке

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.