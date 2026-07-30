Международный день дружбы: история праздника и идеи подарков

В календаре есть День матери, День отца, День влюбленных… А уже более десяти лет – и Международный день дружбы, который ежегодно отмечается 30 июля. Его учредила Организация Объединенных Наций в 2011 году, чтобы подчеркнуть ценность дружбы как силы, объединяющей людей, народы и культуры. В разных уголках мира в этот день люди встречаются с близкими, организуют праздничные мероприятия, благотворительные инициативы или просто находят время для искреннего общения.

Для Украины этот праздник пока не стал привычным, но, кажется, именно сейчас он особенно актуален: война развела друзей по разным городам и странам, сделала встречи редкостью, а обычное "Как дела?" – ценнее, чем когда-либо. Поэтому 30 июля может стать прекрасным поводом написать тому, кого давно не видели, позвонить, пригласить на кофе или прогулку, если вы в одном городе, или организовать онлайн-встречу, если между вами сотни или даже тысячи километров.

А ещё – сделать небольшой, но приятный подарок. Не потому, что "требует" праздник, а потому, что это просто приятно. Хорошая идея – подарки, которыми человек будет пользоваться каждый день. Средства для ухода и красоты – как раз из таких: они практичны и каждый раз напоминают о том, кто их выбирал с любовью и заботой.

Редакция OBOZ.UA и BROCARD подготовили подборку подарков, которые помогут сказать друзьям о самом важном – без лишних слов.

Для подруги

Настоящие подруги знают друг о друге почти всё: какой оттенок помады нравится больше всего, без какой туши не обходится ни один день или какой крем всегда стоит на полке в ванной. Поэтому выбрать подарок, который действительно порадует, не так уж и сложно – главное, чтобы он помогал чувствовать себя красивой, ухоженной и уверенной в себе.

Набор для макияжа Naj Oleari Sweet Cupcake Kit содержит тушь для экстремального объема и укрепления ресниц с экстрактом красного клевера и бобов мунг, каял-карандаш для выразительного взгляда, помаду с атласным сатиновым финишем и маслом маракуйи в составе, а также стильную косметичку. Роскошный вариант подарка для подруги, которая любит экспериментировать с макияжем и всегда держит в сумочке новинки.

Эмульсия для лица Clarins UV Plus Skin Barrier SPF 50+ – удачный выбор для подруги, которая знает, что красивая кожа начинается с правильного ухода. Средство защищает от UVA- и UVB-лучей, синего света гаджетов и городской пыли, предотвращая преждевременное старение. Нежная эмульсия мгновенно впитывается и легко вписывается в бьюти-рутину.

Для друга

Забота о себе – это тот подарок, который не откладывают на "особый случай". Качественный уход начинает действовать уже на следующее утро. Именно поэтому средства для тела и волос – беспроигрышная идея для друга, который любит комфорт и ценит качество.

Для тех, кто постоянно в движении: сегодня отправляется в командировку, завтра – на тренировку, а на выходных уже планирует новую поездку, набор Payot Optimale всегда станет незаменимым спутником. Гель для лица и тела Payot Optimale Shower Gel for Face and Body с активированным углем бережно очищает, смягчает и освежает кожу, оставляя легкий древесный аромат. Роликовый антиперспирант Payot Optimale 24-HR Roll-On Antiperspirant без спирта обеспечивает до 24 часов защиты, а стильная дорожная косметичка поможет держать всё необходимое под рукой, куда бы ни привёл следующий маршрут.

Если ваш друг из тех, у кого в календаре всегда больше планов, чем свободного времени, Neboa Men Strong Stream Energising Shampoo 3 in 1 точно станет удачным подарком. Одно средство для волос, кожи головы и тела, формула с кофеином, которая тонизирует и заряжает бодростью – всё, чтобы ежедневный уход был легким, а ваше время принадлежало только вам.

Если не хотите ошибиться с выбором, у BROCARD есть eCard – подарочный сертификат, который позволит подруге или другу самостоятельно выбрать то, что они хотят. Его можно отправить на телефон, если вы находитесь в разных городах, а при личной встрече – вручить в виде пластиковой карточки и дополнить объятиями.

Международный день дружбы – прекрасный повод напомнить близким людям, как много они для нас значат. Иногда для этого достаточно одного сообщения. Иногда – чашки кофе. А иногда – символического подарка, чтобы сделать праздник особенным.