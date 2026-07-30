Международные наблюдатели указали на системную проблему с обвинением по делу "Роттердам+"

Международная мониторинговая миссия IAC ISHR по итогам очередного заседания по делу "Роттердам+" в Высшем антикоррупционном суде пришла к выводу, что зафиксированные в ходе рассмотрения обстоятельства могут иметь признаки нарушения гарантий права на защиту и принципа равенства сторон, предусмотренных статьей 6 Европейской конвенции по правам человека.

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Об этом говорится в отчете миссии по итогам заседания ВАКС, состоявшегося 17 июля.

По наблюдениям экспертов, в ходе изучения доказательств как суд, так и сторона защиты неоднократно обращались к прокурору с просьбой конкретизировать, какие именно обстоятельства обвинения подтверждаются исследуемыми материалами, какое доказательное значение имеет каждое из них и как отдельные документы вписываются в общую конструкцию обвинения.

В миссии отмечают, что аналогичные ситуации фиксировались и на предыдущих заседаниях по данному делу (25 и 29 мая, 2 и 3 июня, 15 июля), что свидетельствует о системном характере соответствующей процессуальной проблематики.

По мнению наблюдателей, необходимость постоянного уточнения позиции обвинения уже в ходе судебного разбирательства напрямую влияет на эффективность права на защиту: обвиняемый может реально защищаться только тогда, когда четко понимает, какие фактические утверждения положены в основу обвинения и какими доказательствами они подтверждаются.

Эксперты напоминают, что право быть подробно проинформированным о характере и основаниях обвинения гарантировано подпунктом "а" пункта 3 статьи 6 Конвенции, а обязанность доказать виновность вне всякого разумного сомнения лежит на стороне обвинения. Согласно позиции ЕСПЧ, любые обоснованные сомнения относительно согласованности доказательной конструкции не могут толковаться в ущерб обвиняемому (принцип in dubio pro reo).

По заключению миссии, систематическая необходимость обращаться к прокурору за разъяснениями может ограничивать реальную возможность защиты эффективно опровергать доводы обвинения. Дело рекомендовано к дальнейшему мониторингу.

Мониторинговая миссия IAC ISHR выполняет одну из основных задач IAC ISHR — способствует соблюдению права на справедливый суд и внедрению современных практик в судебное производство.