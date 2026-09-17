Метеочувствительным людям будет неспокойно: прогноз магнитных бурь на вторую половину сентября

Во второй половине сентября прогнозируется несколько периодов повышенной геомагнитной активности. Наибольшие значения Kp-индекса ожидаются 17 сентября, а затем 24–26 сентября.

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Такой прогноз обнародовало Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) в 27-дневном прогнозе космической погоды, опубликованном 14 сентября. В документе приведены прогнозируемые значения солнечного радиопотока, планетарного A-индекса и максимального суточного Kp-индекса.

Что прогнозируют

Интенсивность возмущения магнитного поля Земли определяют с помощью Kp-индекса. Это глобальный показатель геомагнитной активности, который измеряют по шкале от 0 до 9.

Согласно прогнозу NOAA, 17 сентября Kp-индекс составит 5. 18 сентября ожидается значение 3, а с 19 по 23 сентября – 2, что соответствует спокойному состоянию геомагнитного поля.

Новое повышение активности прогнозируется на 24–26 сентября – в эти дни Kp-индекс также может достичь 5. 27 сентября показатель снизится до 4, а 28–30 сентября прогнозируется Kp-индекс на уровне 2.

Прогноз на дни

Таким образом, во второй половине сентября NOAA ожидает следующие значения максимального суточного Kp-индекса:

17 сентября – 5;

18 сентября – 3;

19 сентября – 2;

20 сентября – 2;

21 сентября – 2;

22 сентября – 2;

23 сентября – 2;

24 сентября – 5;

25 сентября – 5;

26 сентября – 5;

27 сентября – 4;

28 сентября – 2;

29 сентября – 2;

30 сентября – 2.

В прогнозе NOAA значение Kp 5 соответствует уровню геомагнитной бури, Kp 4 – активности, Kp 3 – неспокойному состоянию, а Kp 2 – спокойному.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что в мае ракета Vega C вывела на орбиту европейско-китайский спутник SMILE, который будет исследовать космическую погоду. Миссия прошла по плану – примерно через 56 минут после старта трехступенчатая ракета-носитель вывела его на круговую орбиту на высоте 707 километров над Землей.

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