Местами жара до +36: синоптики дали прогноз погоды на воскресенье, 21 июля.

В Украине в воскресенье, 21 июля, снова будет жарко. Местами температура поднимется до +36.

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Об этом сообщает "Укргидрометцентр". Синоптики на большей территории страны осадков не прогнозируют, однако местами возможна переменная облачность.

В большинстве западных областей, днем и Винницкой местами кратковременные осадки и грозы. На Закарпатье днем местами возможен сильный дождь. На остальной территории без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура в западных и северных областях ночью 14-19°С, днем 24-29°С. В Карпатах ночью 10-15°С, днем около 20°С. На остальной территории ночью 17-22°С, на юге до 25°С, днем 29-34°С. В южной части страны местами сильный зной 35-36°.

В Киевской области 21 июля синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура по области ночью 14-19°С, днем 24-29°С. В Киеве ночью 17-19°С, днем 27-29°С.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели погодные итоги июня 2024 года в Киеве. Этот месяц вошел в десятку самых влажных с начала наблюдений 1891 года.

В Киеве весна 2024 года стала третьей самой теплой с 1881 года наблюдений. В течение трех месяцев было зафиксировано 15 температурных рекордов.

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