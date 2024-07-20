Переменная облачность и до +29°С: прогноз погоды по Киевской области на 21 июля

В Киеве и Киевской области в воскресенье, 21 июля, переменная облачность, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +29°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

"Прогноз погоды на 21 июля по Киевщине. Переменная облачность, без осадков. Температура по области ночью 14-19°С, днем 24-29°С; в Киеве ночью 17-19°С, днем 27-29°С", – говорится в сообщении.

В Белой Церкви днем +27°С…+29°С; Мироновка +27°С…+29°С; Фастов +27°С…+29°С; Яготин +27°С…+29°С; Барышевка +27°С…+29°С; Борисполь +27°С…+29°С.

Напомним, климатологи подвели погодные итоги июня 2024 года в Киеве. Этот месяц вошел в десятку самых влажных с начала наблюдений 1891 года.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве весна 2024 года стала третьей самой теплой с 1881 наблюдений. За три месяца было зафиксировано 15 температурных рекордов.

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