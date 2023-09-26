Местами туман, но без осадков: синоптики дали прогноз погоды на среду, 27 сентября

Погода в Украине в среду, 27 сентября, будет теплой и солнечной практически во всех областях, однако кое-где ожидается небольшая пасмурность. Осадков этот день не принесет, но на западе возможен туман.

Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра, его опубликовали на Facebook. Температура в среду будет колебаться от +23 до +29 градусов – жарче всего будет в южных регионах.

Осадков синоптики не прогнозируют, небольшой туман местами может быть утром и ночью в западных областях Украины.

Ветер 27 сентября будет северо-восточного направления, от 5 до 10 м/с.

На западе температура днем будет от +24 до +26 градусов, ночью ожидается +12...+10. В Карпатах ночью +6...+11, а днем +17...+22 градуса.

Видео дня

В центре и на севере Украины в среду будет солнечно и сухо. Днем термометры будут показывать от +24 до +27 градусов. В восточных областях также без осадков – днем температура +25...+27 градусов, ночью +15...+13.

Жарче всего будет на юге Украины – в Одесской, Николаевской, Херсонской, Кировоградской областях, а также в Крыму, днем воздух прогреется до +29 градусов. Ночью прогнозируют от +15 до +17 градусов.

В столичном регионе 27 сентября прогнозируют небольшую пасмурность, но без дождей. В Киевской области ночью температура от +9 до +14, днем будет +23...+28 градусов. В Киеве днем +24...+26, ночью +12...+15.

Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре 2023 года средняя температура воздуха в Украине предполагается на уровне +7...+13 градусов тепла, что на 1-1,5 градуса выше нормы. Месячное количество осадков ожидается 31-67 мм, что в пределах нормы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!