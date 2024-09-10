Местами пройдут кратковременные дожди: синоптики уточнили прогноз погоды на среду, 11 сентября

Согласно последним прогнозам синоптиков, в Украине в течение суток, 11 сентября, сохранится переменная облачность; на западе страны – облачно с прояснениями. При этом в западных, а днем и в Житомирской, Винницкой и Одесской областях ожидают кратковременные дожди, грозы.

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Как отмечают в Укргидрометцентре, на остальной территории осадки не предусматриваются. Ветер будет юго-восточным, со скоростью не выше 7-12 м/с.

Температура в западных областях страны ночью не превысит 10-15°, однако днем воздух прогреется до 17-22°. Но в Карпатах ночью ожидают 8-13°, а днем только 11-16°.

На остальной территории ночью 13-18°, а днем от 24 до 29°, на юго-востоке страны – до 32°.

Аналогичная погода 11 сентября будет и в Киевской области. Ожидается переменная облачность без осадков, температура ночью будет 13-18°. Днем в Киеве станет теплее до 26-28°.

Отдельно синоптики предупреждают об опасных гидрологических явлениях. В частности, вследствие преступного уничтожения россиянами Каховского водохранилища и вхождения Днепра в старое русло, уровни воды остаются значительно ниже отметок водозаборов в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях. Это ІІІ, коричневый уровень опасности.

Также 10-11 сентября, в результате дождей, иногда значительных, на реках Закарпатской области ожидается повышение уровней воды на 0,2-1,0 м. Но эти подъемы произойдут "без негативных последствий", отмечают специалисты.

Как сообщал OBOZ.UA, август 2024 года в Киеве попал в тройку самых теплых с начала наблюдений. Кроме того, он вошел в двадцатку самых сухих с 1891 года в столице.

В общем, лето 2024 заняло второе место среди самых теплых с 1881 года. С июня по август было зафиксировано 18 температурных рекордов.

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