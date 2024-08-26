Местами кратковременный дождь: синоптики уточнили прогноз погоды на вторник, 27 августа
В последний вторник летом, 27 августа, в Украине сохранится жаркая погода. Однако во многих регионах пройдут долгожданные дожди.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре. По прогнозам синоптиков, в этот день переменная облачность.
На всей территории страны ожидается жара, максимальная температура воздуха составит +34.
Температура ночью +15…+20, на юге страны до +23.
Днем температура воздуха будет колебаться в пределах +29...+34. И только на высокогорье Карпат будет немного прохладнее +20...+25.
Долгожданные дожди посетят южную часть страны, а также Закарпатье и Прикарпатье. Однако они будут локальными и кратковременными, иногда с грозой. На остальной территории без осадков.
Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
В Киеве и области 27 августа осадков не ожидается, ожидается переменная облачность.
Днем будет жарко, +31...+33, по области +29...+34.
Ночью прохладнее – в столице +18...+20, по области +15...+20.
Метеорологи напоминают, что в большинстве регионов существует чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Он 27 августа в Украине объявлен во всех областях, кроме Львовской, Закарпатской и Волынской.
Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Укргидрометцентре спрогнозировали, что погода в Украине в сентябре будет похожа на августовскую. Начало осени обещает быть теплым, а в течение сезона атмосферные процессы могут быть изменчивыми.
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