Местами кратковременный дождь: синоптики уточнили прогноз погоды на вторник, 27 августа

В последний вторник летом, 27 августа, в Украине сохранится жаркая погода. Однако во многих регионах пройдут долгожданные дожди.

Видео дня

Об этом сообщили в Укргидрометцентре. По прогнозам синоптиков, в этот день переменная облачность.

На всей территории страны ожидается жара, максимальная температура воздуха составит +34.

Температура ночью +15…+20, на юге страны до +23.

Днем температура воздуха будет колебаться в пределах +29...+34. И только на высокогорье Карпат будет немного прохладнее +20...+25.

Долгожданные дожди посетят южную часть страны, а также Закарпатье и Прикарпатье. Однако они будут локальными и кратковременными, иногда с грозой. На остальной территории без осадков.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

В Киеве и области 27 августа осадков не ожидается, ожидается переменная облачность.

Днем будет жарко, +31...+33, по области +29...+34.

Ночью прохладнее – в столице +18...+20, по области +15...+20.

Метеорологи напоминают, что в большинстве регионов существует чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Он 27 августа в Украине объявлен во всех областях, кроме Львовской, Закарпатской и Волынской.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Укргидрометцентре спрогнозировали, что погода в Украине в сентябре будет похожа на августовскую. Начало осени обещает быть теплым, а в течение сезона атмосферные процессы могут быть изменчивыми.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!