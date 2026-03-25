"Механизм прорабатывается": командующий Сухопутными войсками сделал заявление о демобилизации в Украине

По состоянию на март 2026 года в Украине прорабатывается механизм демобилизации в армии сейчас прорабатывается. В ВСУ обещают, что процесс "будет максимально справедливым с учетом различных факторов".

Также военное командование признает, что без демобилизации будет очень тяжело дальше. Об этом в эфире телемарафона рассказал командующий Сухопутными войсками ВСУ Геннадий Шаповалов.

Демобилизация в Украине

По словам Шаповалова, процесс будет происходить "максимально с учетом справедливости". Сейчас идет работа над тем, чтобы понять, какие категории военных смогут попасть под демобилизацию.

"Да, ы не сможем всех уволить одновременно, но механизм, как это делать, какие категории будут подпадать, это прорабатывается. Все понимают, что без этого будет очень тяжело дальше", – отметил Шаповалов.

Шаповалова признал, что затяжная война истощает, однако подчеркнул, что защищать страну "нужно до тех пор, пока Россия не остановится". Кроме того, командующий Сухопутными войсками ВСУ отметил, что в контрактах у военных указываются конечные сроки службы, однако для мобилизованных этот вопрос нужно рассматривать в другом ракурсе.

"Если все мобилизованные, то конечно, мы не можем их одновременно взять и уволить, надо, чтобы кто-то занял это место. Как это делать, как это будет работать, какие категории пойдут первыми, а какие останутся и им будет предоставлена ​​возможность во вторую очередь – вот этот весь механизм уже вырабатывается", – сказал Шаповалов.

Напомним, общие правила призыва остались неизменными: мобилизовать могут каждого военнообязанного гражданина Украины, соответствующего действующим требованиям по состоянию здоровья и не имеющего отсрочки от мобилизации.

