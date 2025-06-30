Медицину портит земельный вопрос: почему в Украине массово закрывают небольшие больницы и что ждет пациентов дальше

В Украине завершается очередной этап медицинской реформы – реорганизация и создание состоятельной сети медицинских учреждений. Проще говоря – укрупняются государственные больницы, госпитали, клиники и так далее.

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Какие проблемы возникают в процессе реформирования на примере Киева, рассказывает OBOZ.UA.

Трехуровневая система медицинских учреждений

В июле 2022 года был принят законопроект №6306 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования предоставления медицинской помощи". Документ упразднял еще советскую структуру медицинских учреждений, которые подразделялись на областные, городские и районные.

Новый закон установил систему, состоящую из трех уровней медучреждений – общий, кластерный и надкластерный. Общие больницы – они общими и являются: терапевт, педиатр, одним словом – самые частые услуги. Надкластерная больница – это многопрофильное учреждение здравоохранения, которое имеет ресурсы и технологии для оказания медицинской помощи даже в самых сложных и редких случаях заболеваний. Кластерная – где-то посередине.

В феврале 2023 года Кабмин издал постановление №174 "Некоторые вопросы организации состоятельной сети учреждений здравоохранения", согласно которому в Украине должны появиться 123 надкластерные больницы, 157 – кластерных и 282 – общих.

Как рассказывает OBOZ.UA Даниил Михайлов, начальник медицинской службы Киевской городской клинической больницы №10 (это кластерное учреждение, в его состав, в частности, вошла близлежащая поликлиника), на конец 2024 года кластерные и надкластерные учреждения на 50% были созданы лишь на бумаге. Но процесс идет, порождая при этом проблемы и вызывая вопросы.

"Согласно новой политики в области здравоохранения, после появления кластерных и надкластерных больниц большинство небольших больниц будут закрыты – как такие, которые не отвечают нужным требованиям: числу оказываемых услуг, медоборудованию и так далее. Но эта проблема касается в основном небольших населенных пунктов – для получения определенной медицинской помощи жителям нужно будет ехать, например, в райцентр", – говорит Даниил Михайлов.

Травмы всех мастей – объединяйтесь

Но в больших городах закрывать ничего не нужно. Ведь смысл реформы – улучшить управление, снизить затраты на администрацию. Было медучреждение, по документам оно влилось в состав более крупного, в качестве филиала или отделения, а люди как приходили за медицинской помощью, так и приходят. Им какая разница – как там официально называется больница и кто там директор.

Но если простых людей портит жилищный вопрос, то власть, как известно, – вопрос земельный. Вот в Киеве, например, при переподчинении одной больницы другой – зачем передавать или даже закрывать больничные корпуса? Люди что, не доедут куда надо?

В настоящее время в Киеве существует уже 5 надкластерных больниц – это городские клинические больницы №1, №7 и №12, Александровская больница и Больница скорой медицинской помощи.

И вот недавно в состав надкластерной больницы №12 влилась бывшая Киевская городская клиническая больница №17 (в народе известная как "Политравма").

"Благодаря формированию эффективной сети медучреждений Киевская городская клиническая больница №12 получила новый статус и стала заведением, которое объединило специалистов, опыт и ресурсы трех столичных медучреждений. Создание полноценного центра травмы на правом берегу Киева – стратегическое решение для мегаполиса, особенно в условиях войны, когда враг постоянно атакует столицу", – написал в своем телеграмме Виталий Кличко.

Полноценный центр травмы – это, конечно же, здорово. Но зачем нужно было переселять коллектив "Политравмы" (который специализировался на оказании помощи после, например, автомобильных аварий) на новое место – совершенно непонятно.

"Там были уникальные сработанные дежурные бригады: хирург, нейрохирург, травматолог и анестезиолог. Ребята чудеса творили. Теперь разбежались. А корпуса стоят закрытые", – рассказывает Даниил Михайлов.

Для чего закрыли больницу – можно лишь догадываться. Место уютное, тихое, хоть и центр Киева. А больших элитных домов за последние лет 20 в том районе и так нормально понастроили.

Суета вокруг филиала

Опять же недавно надкластерной больнице №7 переподчинили филиал №3 коммунального некоммерческого предприятия "Дерматовенерология". С одной стороны, вроде бы совершенно логично: больница и филиал находятся рядом, и почему бы надкластерному медицинскому учреждению не обзавестись новым профилем?

"И для коллектива филиала "Дерматовенерологии" это выгоднее. Они работали только по одному пакету услуг и не получали достаточного финансирования. Соответственно – низкий уровень зарплат. Теперь они станут частью крупного многопрофильного медицинского учреждения со всеми вытекающими последствиями", – говорит OBOZ.UA директор Киевской городской клинической больницы №7 Александр Щербина.

Но большая часть коллектива против такого перехода.

"У нас в филиале работает 40 человек. 15 сотрудников согласны, а 25 – против. Потому что нам предложили переехать на территорию 7-й больницы, а нормальных условий для работы там нет. Дают четыре кабинета площадью три на четыре метра, понятно, что кого-то будут сокращать. А здесь клиника находится уже 53 года, место намоленное, как говорится. У нас есть дневной стационар, который в новых условиях будет невозможен", – рассказывает OBOZ.UA врач-дерматовенеролог Игорь Пятничук.

По его словам, те, кто не согласен переезжать, с 10 июня до конца месяца отправлены в неоплачиваемый отпуск.

"Все в порядке, предприятие работает на своем прежнем месте, ведется прием пациентов", – говорит OBOZ.UA руководитель филиала №3 "Дерматовенерологии" Елена Кашеварова.

Это действительно так. Но сейчас прием ведут только два врача – один до обеда, другой после. Потому что большинство специалистов в отпуске. А раньше в смену работали 5-6 врачей.

Тут стоит отметить, что заболевания, которыми занимается предприятие "Дерматовенерология" (ранее – кожно-венерологический диспансер Киева), носят несколько интимный характер. И локация у филиалов – довольно укромная и уютная. Поэтому сотрудники филиала №3 не исключают, что территория их учреждения будет пущена под застройку.

"Это не так. Согласно постановлению Кабмина, здания медицинских учреждений не могут быть перепрофилированы. Если больница была, то кроме нее, ничего появиться не может", – говорит Александр Щербина.

Игорь Пятничук с этим тезисом, собственно, и не спорит.

"Насколько мне известно, в наше здание должна переехать администрация 7-й больницы. То есть целевое назначение не меняется. Но здание было построено в 1903 году. Могут потом объявить, что оно находится в аварийном состоянии, и снести. Ну а дальше строй что хочешь. Плохо, что нам ничего толком не объясняют, не было никаких сборов коллектива. Я за то, чтобы работать, как прежде, никуда не переезжать. А кому мы будем подчинены юридически – "Дерматовенерологии" или больнице №7 – какая, собственно, разница. Но момент истины наступит 1 июля, когда мы вернемся из неоплачиваемого отпуска", – резюмирует врач.