Медицинский батальон получил хирургические инструменты на сумму почти в миллион гривен от общественной организации "Фундація Течія"

Общественная организация "Фундація Течія" Олега Крота передала партию специализированных хирургических инструментов для нужд 1-го отдельного медицинского батальона, действующего на Донецком направлении. Помощь была сформирована непосредственно по запросу медиков – с учетом того, какие именно инструменты им необходимы для работы с ранеными военными. Общая стоимость переданного оборудования составляет почти миллион гривен.

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В общественной организации подчеркивают: для прифронтовой медицины особенно важно максимально быстро обеспечивать врачей необходимым оборудованием, ведь именно в такие медицинские подразделения часто первыми попадают раненые защитники и защитницы, которым необходимо оперативно оказать помощь и стабилизировать их состояние.

"Прифронтовые зоны – это первое место, куда попадают наши ребята и девушки. Если они оказываются там в очень тяжелом состоянии, то очень важно, чтобы в кратчайшие сроки их состояние удалось стабилизировать. И чтобы у врача под рукой был тот инструмент, с помощью которого он сможет помочь этому человеку", – рассказала председатель правления общественной организации "Фундація Течія" Юна Чейс.

Среди переданной помощи – инструменты для лигирования, которые используются во время лапароскопических операций, а также монополярные хирургические инструменты и необходимые для их работы аксессуары.

"В этих коробках находятся инструменты для лигирования, которые используются во время лапароскопических операций. Чаще всего это помогает военным, получившим ранения в брюшную и грудную полости. И с помощью этого инструмента врач имеет возможность остановить кровотечение, не вскрывая живот, скажем так, простыми словами", – пояснил инженер по медицинскому оборудованию Владимир.

По его словам, монополярные инструменты используются при травматологических и хирургических вмешательствах. Они позволяют разрезать биологические ткани и останавливать кровотечение и работают вместе с пассивными электродами, которые также вошли в партию помощи.

В ОО "Фундація Течія" подчеркивают: принципиально важно не просто передать медикам то оборудование, которое удалось найти или получить от партнеров, а удовлетворить конкретный запрос врачей.

"Врачи сами выбирают те инструменты, которые им необходимы, во-первых, и, во-вторых, удобны для работы. Потому что операцию проводим не мы, а они. И поэтому именно они определяют свои потребности, а мы стараемся удовлетворить их максимально быстро и в полном объеме. Для нас важно привезти именно то, о чем попросил врач, и в том объеме, который ему нужен. Не то, что нам удастся найти, не то, что могут передать наши партнеры, а именно то, что было нужно", – подчеркнула Юна Чейс.

Вся партия хирургических инструментов предназначена для 1-го отдельного медицинского батальона, действующего на Донецком направлении. Там работают три операционных, а переданное оборудование, по словам специалиста, полностью удовлетворяет запрос, сформированный врачами.

"Все эти хирургические инструменты отправятся в первый отдельный медицинский батальон. Все они без исключения. Он действует на Донецком направлении. Там есть три операционных. И вот всё, что заказали врачи, полностью покрыла общественная организация "Фундація Течія". Объем данной помощи – почти один миллион", – отметил Владимир.

Доставка медицинского оборудования в прифронтовые районы сегодня сопряжена со сложной логистикой и рисками для безопасности. Однако в организации подчеркивают, что будут и дальше обеспечивать медиков всем необходимым.

"Мы осознаем сложность современной логистики, но будем делать это снова и снова, потому что другого выбора нет", – подытожила Юна Чейс.

Это не первая помощь ОО "Фундація Течія" медицинской сфере. Недавно организация присоединилась к обустройству государственного Центра репродуктивных технологий и криохранилища для сохранения биоматериала украинских военных. Фонд профинансировал ремонт помещений и установку климатической системы, необходимой для безопасного хранения биоматериала. В течение 2026 года организация также передала плазменные электрохирургические системы больницам Хмельницкого, анализатор газов крови детской больнице в Кропивницком и оборудование для операционной детского хосписа.