Медиарух призвал обменять задержанного роспропагандиста Молчанова на украинского журналиста Хилюка

Представители украинских медиа призвали обменять задержанного российского агента, пропагандиста Кирилла Молчанова на украинского журналиста Дмитрия Хилюка. Последний находится в российском плену уже более трех лет.

Видео дня

Об этом говорится в заявлении украинских журналистов и медийщиков, участников Медиаруху. Медиарух – это объединение украинских медиа, журналистов и общественных организаций, отстаивающее соблюдение журналистских стандартов в СМИ.

3 марта 2022 украинского журналиста Дмитрия Хилюка во время оккупации части Киевской области похитили россияне. Мужчину схватили во дворе его дома в Козаровичах под Киевом. Сначала его удерживали на территории оккупированного поселка Дымер, а затем вывезли в СИЗО в РФ.

Вероятно, Хилюк находится в одной из колоний Владимирской области России. У Украины есть только неофициальные данные о месте содержания журналиста, потому что оккупанты не признают факт его плена. Это связано с тем, что международное гуманитарное право запрещает удерживать в неволе гражданских.

В связи с этим не существует и механизма обмена таких людей – их должны освобождать без выдвижения дополнительных условий и требований, в частности, обмена на других лиц.

"Летом 2024 года стало известно, что Дмитрий сильно похудел и весит не более 45 килограммов. Об этом международной организации "Репортеры без границ" рассказал освобожденный из российского плена военный Игорь, который год провел с Дмитрием в одной камере во Владимирской области России", – говорится в сообщении.

Поскольку у Украины уже есть опыт обмена гражданских в интересах государства – Виктора Медведчука, например, обменяли на 215 пленных украинских защитников и защитниц, – украинские медийщики призвали освободить из российского плена Дмитрия Хилюка путем обмена на подозреваемого в коллаборационизме Молчанова.

Соответствующее заявление Медиаруху адресовано Офису президента Украины, Министерству обороны, Службе безопасности Украины, Министерству культуры и стратегических коммуникаций, Координационному штабу по обращению с военнопленными и другим государственным структурам.

Как сообщал OBOZ.UA, Служба безопасности Украины совместно с польскими правоохранителями провела международную спецоперацию, в результате которой был задержан кремлевский пропагандист Кирилл Молчанов. Бывший украинский "политический эксперт", работавший на Виктора Медведчука, после полномасштабного вторжения РФ сбежал в Москву.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!