'Мечтал, чтобы в Украине как можно скорее воцарился мир': на Белгородчине погиб защитник из Кривого Рога. Фото

Во время выполнения боевого задания на Белгородском направлении погиб военнослужащий из Кривого Рога Александр Бельченко. Сердце украинского защитника остановилось 6 апреля во время боевых действий рядом с населённым пунктом Поповка, Белгородская область.

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Александру навсегда осталось бы 50 лет. Дома его ждали жена Ирина и две дочери – Ольга и Маргарита. О потере сообщили в АТ "Криворожский железорудный комбинат".

"29 марта 2022 года, в разгар полномасштабного вторжения РФ, Александр Бельченко без колебаний стал в ряды Вооружённых Сил Украины. Мечтал о мирном небе над Украиной и безопасности своих близких. Служил номером обслуживающего зенитно-ракетного взвода механизированного батальона военной части А3283. К сожалению, 6 апреля во время выполнения боевого задания рядом с н.п. Поповка он получил смертельное ранение", – говорится в официальном сообщении предприятия.

Известно, что Александр родился 12 ноября 1974 года в городе Кривой Рог. С юных лет начал свой трудовой путь, сначала как ученик моториста на шахте имени 45-летия ВЛКСМ. За годы работы зарекомендовал себя как трудолюбивый, добросовестный и надёжный работник, которого уважали не только коллеги, но и руководство предприятия. Он был примером для младших сотрудников, постоянно совершенствовался, искал себя в новых сферах, не боялся изменений и был открыт к новому.

С началом полномасштабного вторжения Александр принял сложное, но осознанное решение – оставить мирную работу и стать в ряды ВСУ. Он не мог стоять в стороне, когда страна нуждалась в его защите. Как воин был ответственным и отважным, как отец – любящим и заботливым, как друг – надёжным и искренним.

Его гибель – невосполнимая утрата для близких, боевых товарищей, трудового коллектива и всей криворожской громады.

"Светлая память о Александре навсегда останется в наших сердцах. Благодарим родителей за воспитание мужественного сына, доброго отца и верного товарища. Мы помним, какой дорогой ценой даётся каждая минута нашей мирной жизни", – выразили соболезнования коллеги из Криворожского железорудного комбината.

Ранее сообщалось, что на фронте при выполнении боевого задания погиб военнослужащий из Белой Церкви Киевской области Гасимов Эльшад Теюб Оглы. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 5 апреля.

Как сообщал OBOZ.UA, на Херсонском направлении при выполнении боевого задания погиб военнослужащий из Борисполя Киевской области Андрей Школа. Сердце мужнего украинского воина остановилось 7 апреля.

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