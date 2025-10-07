'Мечта о своей семье': в Донецкой области погиб 21-летний защитник с позывным 'Вито'. Фото

В боях против российской оккупационной армии погиб военнослужащий Даниил Гришков с позывным "Вито". Мужчина встал на защиту страны с начала полномасштабного вторжения.

Жизнь воина оборвалась на 21 году. Об этом в Facebook сообщил начальник Кураховской городской военной администрации Роман Падун.

Защищал Украину с начала войны

Военнослужащий Даниил Гришков родился 14 ноября 2003 года в Курахово. Защитник планировал мирное будущее, мечтал о своей семье, был смелым, решительным, всегда помогал тем, кто в этом больше нуждался. С начала полномасштабного вторжения, Даниил встал на защиту своей страны.

Сначала мужчина служил в составе добровольческого формирования Кураховской городской территориальной громады № 1 до июля 2024 года включительно.

Начиная с августа 2024 года был водителем-электриком 1-го отделения беспилотных авиационных комплексов взвода разведки и корректировки роты беспилотных систем 6-го батальона специального назначения.

Даниил Гришко погиб 25 сентября 2025 года в результате дистанционного минирования вблизи поселка Клебан-Бык. Последний месяц службы он был командиром отделения взвода разведки и корректировки 6-го батальона специального назначения 12-й бригады специального назначения НГУ "Азов".

По случаю Дня Независимости Украины 24 августа 2024 года от имени Кураховской городской военной администрации Даниил был отмечен медалью "За оборону родного государства". Похоронен Герой в городе Киеве 2 октября 2025 года.

