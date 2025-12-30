'У него были золотые руки': в Кривом Роге попрощались с защитником, который погиб в Донецкой области. Фото

В Кривом Роге состоялось прощание с украинским воином Сергеем Заблоцким, который погиб, защищая Украину в Донецкой области. Город провел своего земляка как человека спокойного, надежного и ответственного, на которого всегда могли положиться побратимы.

Защитник погиб во время выполнения боевого задания осенью прошлого года. Информацию обнародовал Telegram-канал "Первый Городской. Кривой Рог".

В мирной жизни Сергей Заблоцкий был любящим семьянином, увлекался рыбалкой, как вспоминают близкие, у него были золотые руки. В 2024 году он был мобилизован в ряды Вооруженных сил Украины и служил солдатом механизированного отделения 23-й отдельной механизированной бригады. На фронте имел позывной "Оскар".

Побратимы вспоминают Сергея как воина, который всегда был готов выполнить задание и поддержать других в самый сложный момент. Его характеризуют как ответственного бойца, на которого можно было полностью положиться.

Жизнь защитника оборвалась 17 ноября 2024 года вблизи села Максимовка Донецкой области. Дома его ждали жена и дочь, однако война забрала у семьи мужа и отца.

Во время прощания криворожане почтили погибшего Героя, проводив его в последний путь с цветами и государственными флагами. Память о Сергее Заблоцком навсегда останется в сердцах родных, друзей и побратимов.

