Мать погибшего защитника со Львовщины передала собственную машину на нужды ВСУ: поступок растрогал сеть. Фото

Мама погибшего воина-минометчика Дмитрия Тухляна растрогала украинцев добрым поступком. Галина Тухлян передала 160-й отдельной механизированной бригаде ВСУ собственную машину.

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Об этом сообщил в Facebook Славский поселковый совет Львовской области. Командир воинской части, которой помогла женщина, передал маме воина слова благодарности.

"Этот поступок является примером невероятной силы духа, глубокого гражданского сознания и искренней любви к Украине. В то время, когда боль потери еще не утихла, Галина находит в себе силы поддерживать защитников, которые защищают свободу и независимость нашего государства, как ее сын", – сказал командир.

Старший солдат Дмитрий Тухлян из поселка Славское погиб 17 февраля 2024-го в возрасте 23 лет. Последний бой он принял в н.п. Ровнополь Донецкой области.

Образование парень получил в Дрогобычском музыкальном колледже, писал собственные песни и играл на многих инструментах: саксофоне, фортепиано, гитаре. После полномасштабного вторжения Герой пошел добровольцем в ВСУ.

Служил старшим наводчиком минометного взвода в 15-м отдельном горно-штурмовом Севастопольском батальоне.

"Низкий поклон Галине за неравнодушие и поддержку для ребят, которые защищают Родину и каждого из нас!" – написали представители поселкового совета.

В комментариях украинцы поблагодарили мать Героя. "Достойный поступок", "Маме низкий поклон", "Дай, Боже, госпоже Галине доброго здоровья. К сожалению, очень мало таких сознательных людей и среди власти", "Маме искренние соболезнования и низкий поклон за поступок, который должен быть примером для многих", – восхищаются женщиной пользователи сети.

"Помним, очень скорбим, хороший мальчик, искренний, добрый, будем помнить вечно... Пусть земля будет ему пухом, Царство небесное!" – написала одна из читательниц.

Как сообщал OBOZ.UA, в Донецкой области 3 июня из-за российского обстрела погиб 19-летний волонтер, разработчик дронов Максим Старостин. Молодой патриот активно помогал войску, неоднократно самостоятельно возил БПЛА нашим военнослужащим и участвовал в тестированиях.

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