Машинка не сломается, а одежда будет долго как новая: ученые назвали идеальный режим стирки

Ученые обнаружили идеальный режим стирки в машинке, чтобы продлить свежесть вашей одежды.

Видео дня

В исследовании, проведенном в партнерстве с Procter and Gamble, Университет Лидса предлагает использовать самый холодный и самый короткий цикл стирки, пишет Express.

Исследование, проведенное вместе с преподавателем школы дизайна Люси Коттон, изучало, как машинная стирка приводит к выделению микроволокон из тканей. По данным Popular Mechanics, эти потерянные волокна могут ускорить старение одежды и ослабить ткани.

Исследование включало стирку десятков футболок разных цветов и материалов, а затем измерение потери цвета и микрофибры.

Результаты исследования показали, что чем холоднее и короче цикл стирки, тем меньше повреждений наносится одежде. Оптимальным режимом выдается 30-минутная стирка в холодной воде.

По сравнению со стандартным циклом стирки хлопка при 40°C, который длится примерно 85 минут, 30-минутный цикл стирки в холодной воде привел к более ярким цветам, меньшему растеканию красителя на другие ткани и меньшему количеству выделенных микроволокон, которые попадали в воду.

Более того, линяние происходила каждый раз: даже после восьмой и шестнадцатой стирки значительное количество микроволокон продолжало выпадать.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как ускорить сушку одежды после стирки зимой.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.