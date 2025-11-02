Как ускорить сушку одежды после стирки зимой: лайфхак

Стирка постельного белья, футболок, джинсов или нижнего белья может быть головной болью в холодные месяцы года. Это не потому, что их трудно стирать, а потому, что их сложно потом сушить.

Видео дня

Однако эксперты раскрыли один трюк, чтобы ваша одежда быстрее сохла. В результате это может уменьшить риск появления сырости и плесени в вашем доме из-за того, что мокрая одежда слишком долго висит на сушилке, пишет Express.

Когда вы отжимаете одежду после стирки, положите в стиральную машину чистое сухое полотенце. Вы также можете воспользоваться этим трюком, если у вас есть сушильная машина.

В этом есть простая логика. По сути, полотенце поможет поглотить влагу из мокрой одежды. Таким образом, ваша одежда быстрее высохнет.

Если вы воспользуетесь этим трюком при использовании сушильной машины, то сможете сэкономить немного денег на счетах за электроэнергию, поскольку полотенце поможет одежде внутри машины быстрее высохнуть, поэтому ей понадобится более короткий отжим.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, почему нельзя сушить одежду в комнате.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.