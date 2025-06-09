Маринованный хек со специями, маслом и уксусом: вкуснее, чем селедка

Хек можно готовить абсолютно по-разному: запекать, тушить, варить, делать супы, а также бульон. Еще их хека получатся очень вкусные котлеты, а еще его можно даже мариновать.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного маринованного хека, с маслом, уксусом и специями.

Ингредиенты:

Хек свежий

Соль

Уксус

Вода

Масло

Перец горошком

Лавровый

Лук

Способ приготовления:

1. Рыбу очистить и нарезать на порционные кусочки. Каждый кусочек обмочить в соль со всех сторон.

2. Выкладываем в посуду, накрыть и в холодильник на 6-8 часов. После рыбу хорошо промыть.

3. Выложить в банку и залить раствором уксуса 9% с водой 1:1, чтобы покрыло (1 стакан уксуса 9% и 1 стакан воды), оставить на 2 часа. После слить всю жидкость.

4. Готовую рыбу переложить в чистую посуду со специями и луком, залить маслом чтобы покрыло и поставьте в холодильник на 2-4 часа.

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