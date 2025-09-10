Маринованные баклажаны за сутки по маминому рецепту: будут на вкус как грибы
Баклажаны – полезные и очень вкусные овощи, которые можно готовить по-разному: мариновать, тушить, жарить, запекать, фаршировать. Еще из них получится очень вкусный бабагануш.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных маринованных баклажанов с перцем и чесноком.
Ингредиенты:
- 3-4 баклажана
- 2 болгарских перца (желтый и красный)
- пучок петрушки
- 5 зубчиков чеснока
- соль по вкусу
Для маринада:
- 750 мл воды (3 стакана)
- 500 г сахара (2 стакана)
- 250 мл уксуса (1 стакан)
Для заливки:
- 200 мл подсолнечного масла
Способ приготовления:
1. Нарезаем баклажаны кружочками, маринад доводим до кипения, забрасываем нарезанные баклажаны и провариваем 5-7 минут.
2. Достаем из маринада, оставляем остыть, а тем временем нарезаем мелким кубиком болгарский перец.
3. В емкость выкладываем слоями баклажаны, каждый слой присаливаем, присыпаем болгарским перцем, измельченной петрушкой и пропущенным через пресс чесночком. Повторяем слой за слоем.
4. Доводим масло до кипения и осторожно заливаем баклажаны. Накрываем крышкой, оставляем остыть до комнатной температуры и отправляем на сутки в холодильник.
