Маринованные баклажаны за сутки по маминому рецепту: будут на вкус как грибы

Баклажаны – полезные и очень вкусные овощи, которые можно готовить по-разному: мариновать, тушить, жарить, запекать, фаршировать. Еще из них получится очень вкусный бабагануш.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных маринованных баклажанов с перцем и чесноком.

Ингредиенты:

3-4 баклажана

2 болгарских перца (желтый и красный)

пучок петрушки

5 зубчиков чеснока

соль по вкусу

Для маринада:

750 мл воды (3 стакана)

500 г сахара (2 стакана)

250 мл уксуса (1 стакан)

Для заливки:

200 мл подсолнечного масла

Способ приготовления:

1. Нарезаем баклажаны кружочками, маринад доводим до кипения, забрасываем нарезанные баклажаны и провариваем 5-7 минут.

2. Достаем из маринада, оставляем остыть, а тем временем нарезаем мелким кубиком болгарский перец.

3. В емкость выкладываем слоями баклажаны, каждый слой присаливаем, присыпаем болгарским перцем, измельченной петрушкой и пропущенным через пресс чесночком. Повторяем слой за слоем.

4. Доводим масло до кипения и осторожно заливаем баклажаны. Накрываем крышкой, оставляем остыть до комнатной температуры и отправляем на сутки в холодильник.

