Маринованные баклажаны за сутки по маминому рецепту: будут на вкус как грибы

Ирина Мельниченко
Баклажаны – полезные и очень вкусные овощи, которые можно готовить по-разному: мариновать, тушить, жарить, запекать, фаршировать. Еще из них получится очень вкусный бабагануш.

Закуска из баклажанов

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных маринованных баклажанов с перцем и чесноком.

Ингредиенты:

  • 3-4 баклажана
  • 2 болгарских перца (желтый и красный)
  • пучок петрушки
  • 5 зубчиков чеснока
  • соль по вкусу

Для маринада:

  • 750 мл воды (3 стакана)
  • 500 г сахара (2 стакана)
  • 250 мл уксуса (1 стакан)

Для заливки:

  • 200 мл подсолнечного масла

Способ приготовления:

1. Нарезаем баклажаны кружочками, маринад доводим до кипения, забрасываем нарезанные баклажаны и провариваем 5-7 минут.

Баклажаны для блюда

2. Достаем из маринада, оставляем остыть, а тем временем нарезаем мелким кубиком болгарский перец.

Маринад для овощей

3. В емкость выкладываем слоями баклажаны, каждый слой присаливаем, присыпаем болгарским перцем, измельченной петрушкой и пропущенным через пресс чесночком. Повторяем слой за слоем.

Сколько мариновать баклажаны

4. Доводим масло до кипения и осторожно заливаем баклажаны. Накрываем крышкой, оставляем остыть до комнатной температуры и отправляем на сутки в холодильник.

Готовая закуска

