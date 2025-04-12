"Мама, извини, что я был непослушен!" Журналистка рассказала щемящую историю о 18-летнем добровольце

18-летний боец с позывным "Хан", родом из Белой Церкви, передает маме привет из полигона. Женщина до сих пор не оправиться от того, что ее сын добровольно пошел служить, не сказав ей ни слова.

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Историю добровольца рассказала журналистка Татьяна Доцяк, побывавшая в учебном центре, где проходят подготовку юноши от 18 до 24 лет. "Хан" оказался самым маленьким с виду среди всех, но поразил своей взрослой мотивацией.

Отцу рекрут сказал о своем решении только после недели пребывания на учениях в составе 92-й отдельной штурмовой бригады им. кошевого атамана Ивана Сирко. Тот был в шоке, но понял сына, потому что сам воевал под Бахмутом, получил ранение и сейчас служит в ТЦК.

"Папа был в шоке. Он спросил какая у меня мотивация и зачем я сюда пришел? Я ему объяснил свое мнение, он меня очень хорошо понял. Он подсказывает мне, потому что имеет опыт на передке, советует как правильно делать, как неправильно. Папа получил ранение и контузию под Бахмутом. – Сейчас служит в ТЦК", – служит.

Доброволец признался, что идет воевать не ради денег, а ради мира для своей семьи. А средства, которые получает, тратит на снаряжение, хотя государство все выдает, – более легкую плитоноску, каску, прицелы и ночное видение, потому что стандартная амуниция ему не подходит по весу.

"Ребята, которым там 26-30, уже даже мужчины 40 лет, они не идут, потому что они боятся. Они не идут защищать даже своих детей. Моя личная мотивация – я хочу, чтобы моя семья жила в мире и в покое. Читаешь в интернете, что молодежь ушла за деньги. И ты сидишь... Получил 200 тысяч, да? Часть средств семье отправил – это нормально, а остальные – на экип", – объяснил "Хан".

Доброволец также хочет потратить следующие 300 тысяч, которые он получил в рамках "Контракта 18-24", также на снаряжение. Это будут магазины, некоторые прицелы, тепловизор или прибор ночного видения. "А полмиллиона ты получаешь уже по истечении контракта", – добавил "Хан".

Уже через два месяца он будет воевать в штурмовой группе как стрелок-снайпер. "Я хотел бы сказать, мама, извини, что я был непослушен", – добавил он.

Его собрат "Лунтик" – разведчик. У 20-летнего рекрута из Львова на фронте служат дед, два брата, а еще один брат погиб, дядя находится в плену. Парень запланировал, что уйдет на войну еще в 17 лет, хотя погибший брат убеждал его, что ему нужно закончить обучение: "Нет, ты не можешь идти служить, сначала окончи свое училище".

Юноши, хоть и молодые, хорошо понимают, куда идут, и не терпят превосходства "диванных критиков". Среди них преобладают те, у кого военное дело семейное дело: служат родители, братья, друзья, даже мамы. У него также друг его возраста служит в Третьей штурмовой бригаде.

"Я дал ему клятву, что окончу училище и пойду служить. Мне не нравится, когда старший человек, "диванный" человек, пишет: "О, ребята, вы не знаете, куда попали". Если бы мы не знали, куда мы попали, мы бы сюда не шли", — рассказал будущий разведчик.

Инструктор с боевым опытом на позывном "Танчике" говорит, что эти ребята выдерживают любую нагрузку, сколько им не дай, быстро восстанавливаются и станут универсальными солдатами, способными нанести противнику значительные потери.

А сама журналистка, наблюдая за этими улыбающимися юношами, признается, что ей хочется, чтобы они жили обычной жизнью – играли в компьютерные игры, влюблялись, целовались с девушками гуляли до рассвета, хохотали под окнами. Но уже этой весной они отправятся в сам ад – защищать нас с вами.

И все, что остается сказать – обнимите этих ребят мысленно. Они заслуживают нашей поддержки.

Как сообщал OBOZ.UA, 29 марта стало известно о первой девушке, подписавшей "Контракт 18-24". Это 20-летняя Вероника, она имеет медицинское образование и родом из Одесской области.

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