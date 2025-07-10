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Малосольные огурцы в пакете за 5 минут: есть закуску можно сразу
Малосольные огурцы можно приготовить очень быстро в домашних условиях и при этом очень быстро. Стоит отметить, что для таких закусок огурцы нужно выбирать молодые.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень легких в приготовлении и очень вкусных малосольных огурцов в пакете.
Ингредиенты:
- огурцы – 1 кг
- соль – 1/2 ст.л.
- чеснок – 3-5 зуб.
- масло – 2 ст.л.
- уксус – 1-2 ст.л
- укроп – пучок
Способ приготовления:
1. Огурцы порежьте на 4 части отрезая также края.
2. Все сложите в пакет, добавьте соль, масло, уксус, чеснок и зелень. В пакете потрясите, чтобы смешались и в холодильник на 10-15 минут.
Но поверьте, они уже с первых минут очень вкусные.
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