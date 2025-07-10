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Малосольные огурцы в пакете за 5 минут: есть закуску можно сразу

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
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Рецепт огурцов

Малосольные огурцы можно приготовить очень быстро в домашних условиях и при этом очень быстро. Стоит отметить, что для таких закусок огурцы нужно выбирать молодые.

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Как вкусно приготовить малосольные огурцы

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень легких в приготовлении и очень вкусных малосольных огурцов в пакете. 

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • огурцы – 1 кг
  • соль – 1/2 ст.л. 
  • чеснок – 3-5 зуб.
  • масло – 2 ст.л.
  • уксус – 1-2 ст.л
  • укроп – пучок

Способ приготовления: 

1. Огурцы порежьте на 4 части отрезая также края.

Огурцы с чесноком

2. Все сложите в пакет, добавьте соль, масло, уксус, чеснок и зелень. В пакете потрясите, чтобы смешались и в холодильник на 10-15 минут.

Сколько готовить огурцы

Но поверьте, они уже с первых минут очень вкусные.

Готовые огурцы

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