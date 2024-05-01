Часть Украины на Пасху накроют дожди и грозы: синоптики рассказали, где ждать ухудшения погоды. Карта

В Украине в воскресенье, 5 мая, на праздник Пасхи днем пройдут кратковременные дожди с грозами в северных областях, на западе, в центральной части и на Харьковщине. На юге, на Луганщине и Донетчине осадков не ожидается.

Предварительным прогнозом погоды 1 мая поделилась в своем Telegram-канале синоптик Наталья Диденко. В Киеве, как уточнила она, в пасхальную ночь без осадков, но днем есть вероятность дождя и грозы.

Укргидрометцентр на официальном сайте также поделился метеопрогнозом на воскресенье.

Кратковременные дожди УкрГМЦ ожидает на праздник по всей территории страны. Исключения – Запорожская, Донецкая и Луганская области.

На западе ночь будет относительно теплой (+10...+12), однако днем прогнозируется наиболее прохладная температура по Украине (максимум до +18 градусов).

В северных и части центральных областей ночью будет примерно +7...+11, днем +18...+20 градусов. В крайних восточных областях ночь будет прохладной, +6...+8 градусов, но днем воздух прогреется до +20 и выше.

На юге пасхальная ночь пройдет с температурой +11...+14. Днем в воскресенье на термометрах будет около +18...+22 градусов.

Как писал OBOZ.UA, ранее синоптики сообщили, что в первый день мая погода в нашей стране будет теплой и малооблачной, местами столбики термометров поднимутся до отметки +25 градусов. Осадков не ожидается.

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