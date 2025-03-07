В ОРДЛО россия ужесточает требования для населения по получению российско-ордлинских "документов".

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Людей с украинскими документами не обслуживают в больницах, дома на украинских документах оккупанты и коллаборанты считают "бесхозными", машины на украинских номерах останавливают и могут забрать, детей с украинским свидетельством о рождении не принимают ни в детсад, ни в школе, отказывают в медицинском обслуживании.

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1 січня 2025 року усі мешканці ОРДЛО, хто не має російських чи колаборантських документів, будуть визнані іноземними громадянами або особами без громадянства.

Але це не усе. Людей з українськими документами зневажають, цькують, булять, машину не заправлять, з черги вигонять. Якщо сусіди дізнаються, що у людини є українські документи, його здають в мгб "республік". Й люди роблять це з радістю.

Знищення "укрождунов", "укроврага", це улюблена справа критичної більшості мешканців ОРДЛО.

Українців в ОРДЛО ненавидять. Українців в ОРДЛО знищують. Хто? Складне питання. Його намагаються обходити стороною, бо воно "демонізує" мешканців ОРДЛО.

Насправді, більшість злочинів в ОРДЛО здійснюється саме мешканцями ОРДЛО. Українцями.

Ми не можемо назвати їх колишніми, бо ніхто офіційно не позбавляв цих людей громадянства. Навіть, якщо вони отримали "громадянство" "республік" чи документи про громадянство росії, вони є українцями, можливо не по народженню, а лише по документам, але ж, що є, то є .

Ось що саме страшне. Нас використовують, як зброю один проти одного. За цей час кгб та нове фсб, відпрацювали безліч варіантів управління людиною та соціумом.

Я часто пишу про те, що ОРДЛО – це полігон, де росія відпрацьовує навики психологічного та соціального управління людьми.

Існування "ворога" з яким треба вести боротьбу, його треба відслідкувати та знищити, це улюблена гра радянської людини. Під "ворогом" можна подати будь кого: політика, журналіста, сусіда, цигана, молдаванина, прибалка, афроамериканця, українця.

Прорадянські люди швидкі на реагування, бо в них сплять радянські наративи. Варто їх розбуркати й ми отримаємо абсолютне військо, яке вбиває без зброї. Воно голосує за простого парня з народу, бо він смішний, воно ненавидить США, бо ж ще з дитсадка ми знали, що буржуїни прокляті не дають нам ні істки, ні спатки, а тільки хочуть знищити світле майбутнє радянської людини.

Боротьба з "ворогами народу", це улюблена гра кгб та фсб, яка дозволяє знищувати репутацію політика, налаштовувати країну на країну, це так легко, бо в радянській людини назавжди живуть шовінізм, расизм, нацизм, мізогінія, гомофобія, а ще заздрість, жадоба, хабальство, то пробуркати це в суспільстві дуже легко.

Й росія гарно цим користується при будь якій нагоді. Бо усі диктаторські режими насправді однакові, тому використовують одні й ті ж самі методи, а що страшніше, то досі на ці методи "ловляться" люди, країни, суспільство, партійні лідери.

На це ведуться не лише українці. У світі досить багато тих, хто не жив у радянські часи, але вихований на нацизмі та ліваціьких ідеях домінування. Як би комунізм, як і фашизм, був оголошений персоною нон-грата на цій землі, то багато країн не танцювало б на граблях лівацьких революцій та й війн би поменшало.

Світ має поглянути на себе, потім на свою історію й почати потихеньку знімати з себе "кліщив" гомо-радянщини, які якось таки потрапили й отруїли його, бо ці непомітні "кліщі" роблять усе, щоб перетворити світ на гетто.

Якщо зараз світ не побачить геноциду українців, чи виживе він сам? Бо хтось наступний не побачить геноцид іншої нації, потім іншої й так до повного знищення чи повної окупації. Це ж вже було, так?

Тому давайте ще раз проговоримо те, що в Україні є реальністю з 2014 року: про те, що ти українець, на окупованих територіях варто мовчати, бо це запорука виживання.

Скажіть, це нормально у сучасному світі?

Геноцид за національною ознакою – основний напрямок цієї війни. Нагадаю, російсько-української війни.

А скільки їх було цих війн? Не тільки з Україною, але ось тих війн, які починала росія. Скільки висновків зробив світ? Які покарання отримав загарбник?

Кожна наступна війна й жертва, це невивчені уроки історії та безкарність росії.

Хоча, якщо ми зникнемо, як мріє росія, де росія посіє "насіння розбрату", в якій країні? Й чи буде готово її населення до того, щоб не прокинувся в ній отой самий гомо-советікус?

Для ВПО (переселенців-біженців) найстрашніше бачити прояви рашизму на мирних територіях України чи в інших країнах.

Давайте ще раз проговоримо те, що в Україні є реальністю з 2014 року: про те, що ти українець на окупованих територіях варто мовчати, бо це запорука виживання. Це наша реальність, яку досі не бачить світ.

Шкода, бо ж ми думали, вірили, що у сучасному світі, де було знищено нацизм та зроблені висновки після тріумфу фашизму, такого не має бути. Але ось такі реалії. Нацизм вижив, розквіт й має назву рашизм.

Але чомусь для перемоги над фашизмом тоді об,єдналися усі країни, а існування загрози рашизму ми доводили світу 11 страшних років.