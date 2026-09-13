«Маленький, да ударенный»: как красиво сказать на украинском языке

В разговорной речи до сих пор можно услышать немало выражений, заимствованных или буквально переведённых с русского языка. Одно из них – "маленький, да удалённый". На украинском языке его не стоит переводить дословно, ведь в нашем языке есть естественные и образные аналоги.

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Это выражение используют о ком-то или о чем-то небольшом по размеру, но сильном, ловком, смелом или очень способном. OBOZ.UA рассказывает об украинских аналогах.

Самые естественные варианты:

Маленький, та сміливенький.

Мале щеня, та завзяте.

Хоч мале, та натоптуване.

Хоч мале, та вузлувате.

Все эти выражения передают примерно одну и ту же мысль: не стоит недооценивать кого-то только из-за небольшого роста, возраста, размера или скромной внешности.

Итак, вместо заимствованного "маленький, да удаленческий" лучше использовать исконно украинские выражения, которые звучат естественнее и образнее.

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