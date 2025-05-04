Майские дожди и похолодание: какая погода ждет Украину с понедельника

В Украине с понедельника, 5 мая, начнет меняться воздушная масса на более свежую, холодную. Похолодание ожидается в западных и северных областях, а на юге и востоке еще продержится теплая погода.

Видео дня

Также в некоторых районах прогнозируют дожди. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, 5 мая в западных, северных и большинстве центральных областях максимальная температура воздуха снизится. В частности, на западе до +10… +16 °С, на севере до +12… +18 °С, в центре до +17… +22 °С.

Только на Днепропетровщине еще будет около +25 °С. В южной части и восточных областях в понедельник тоже еще сохранится теплая погода, ожидается +21… +26 °С.

По словам Диденко, типичные майские дожди с грозами 5 апреля возможны в западных, северных областях, в центре, кроме Днепра с районами. А также в Одесской и Николаевской областях.

"Это – деятельность холодного атмосферного фронта. На остальной территории Украины существенные осадки – вряд ли. Ветер юго-западный с переходом в тылу холодного атмосферного фронта на северо-западный, умеренный, порой порывистый", – рассказала синоптик.

Также добавила, что в Киеве в понедельник местами возможны кратковременные дожди с грозами, температура воздуха в течение дня +15… +17 °С.

"Ближайшая неделя скроет летние градусы, будет свежо, разве что на юго-востоке еще задержится до среды более теплая погода", – подчеркнула Диденко.

По данным УкрГМЦ, в ночь на 5 апреля средняя температура воздуха в стране будет составлять +11... +13 °С, днем будет облачно с прояснениями и кратковременный дождь, кроме восточных и южных областей. В дальнейшем в течение недели пасмурная и дождливая погода, вероятно, продолжится, но пока прогноз предыдущий

Как сообщал OBOZ.UA, апрель 2025 года в Киеве вошел в двадцатку самых теплых в рейтинге наблюдений за 145 лет. Среднемесячная температура воздуха апреля в столице Украины составляла 11,1°С, что выше климатической нормы на 1,1°С

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!