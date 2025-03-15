Магнитосфера Земли будет в возбужденном состоянии: в субботу ожидается магнитная буря

В субботу, 15 марта, магнитосфера Земли будет в возбужденном состоянии, однако сильных магнитных бурь не ожидается. Солнечная активность будет низкой с небольшой вероятностью вспышки среднего размера.

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Об этом пишет Meteoprog.ua. В этот день вероятности большого геомагнитного шторма почти нет.

Активность Солнца

За последние сутки солнечная активность была на низком уровне. В течение 24 часов на Солнце произошло девять вспышек класса С – это небольшие вспышки с мало заметными последствиями для Земли.

Ожидается, что 15 марта геомагнитное поле будет колебаться от нестабильного до активного уровня. Солнечная активность будет низкой с небольшой вероятностью вспышки класса М.

Солнечная активность на 15 марта:

Возможность малого геомагнитного шторма – 10%

Вероятность большого геомагнитного шторма – 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса – 45% I

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса – 5%

Количество солнечных пятен – 56

Классы вспышек

Ученые классифицируют солнечные вспышки в соответствии с их максимальной яркостью в рентгеновских волнах, пишет ESA. Есть пять категорий.

Вспышки класса Х являются наибольшими и могут спровоцировать отключение радио во всем мире и длительные радиационные бури в верхних слоях атмосферы.

Вспышки на Солнце М-класса – это вспышки среднего размера, которые могут привести к кратковременным отключениям радиосвязи в полярных регионах Земли. За такой вспышкой могут последовать незначительные радиационные бури.

Однако вероятность на Солнце вспышки М-класса в субботу, 15 марта, оценивается в 45%, а вероятность вспышки Х-класса – 5%.

Однако прогноз может измениться, поскольку исследователи солнечной активности постоянно обновляют свои данные.

Что такое магнитная буря

Магнитная или как ее еще называют солнечная буря – это внутренние реакции Солнца: выбросы солнечной массы, вспышки на поверхности, взрывы и другие реакции, в результате которых мощные возмущенные потоки энергии разлетаются от Солнца по всем направлениям, включая Землю. Это явление называют солнечным ветром. Сталкиваясь с магнитосферой нашей планеты, он провоцирует геомагнитную активность.

Солнечный ветер является по существу потоком ионизированных частиц, двигающихся в пространстве с очень высокой скоростью – 300–1200 км/с.

Когда эти частицы достигают Земли, они взаимодействуют с нашим магнитным полем и атмосферой, что приводит к различным эффектам. Последствия такого взаимодействия можно наблюдать посредством полярного сияния, отключений радиосвязи, сбоев в работе спутников и сбоев в электросети.

Кто может ощутить на себе их действие

Во время активности магнитных бурь некоторые метеозависимые люди, а также беременные женщины могут испытывать головную боль, боль в области сердца, суставов и спины. Также осторожно в эти дни необходимо быть и людям с хроническими заболеваниями и ослабленным иммунитетом.

Возможные симптомы у человека при магнитных бурях:

– головная боль, мигрень;

– тошнота;

– головокружение;

– боль за глазами;

– повышенное или пониженное давление;

– учащенный пульс;

– бессонница;

– обострение хронических заболеваний;

– боли в мышцах и суставах;

– боль в животе;

– сильная усталость.

Как уберечься от магнитных бурь

Легче пережить магнитные бури метеочувствительным людям помогут правила здорового образа жизни:

Измените рацион : ешьте меньше тяжелой, жирной и острой пищи, а также фастфуда. Увеличьте потребление сезонных овощей, фруктов, зелени, орехов и рыбы.

Пейте не менее 1,5 литров жидкости ежедневно, желательно – с добавлением минералов и электролитов.

Пейте меньше кофе, алкоголя и энергетиков, постарайтесь курить меньше сигарет.

Увеличьте физическую активность, займитесь зарядкой и проводите больше времени на свежем воздухе. Больше прогуливайтесь пешком.

Регулярно проветривайте помещение, особенно перед сном, чтобы улучшить качество сна.

Избегайте стрессовых ситуаций и конфликтов. Займитесь расслабляющим вас хобби, больше общайтесь с домашними любимцами.

Поддерживайте спящий режим, стараясь ложиться спать в одно и то же время, и обеспечьте себе по крайней мере 7 часов сна на ночь.

Соблюдайте эти простые правила за несколько дней до бурь и во время их, и тогда опасный период пройдет для вас незаметно.

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