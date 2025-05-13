Люди с инвалидностью: в Минздраве сказали, какие категории должны пройти повторный осмотр с апреля 2025 года

В Украине начала действовать обновленная система оценки повседневного функционирования лица, позволяющая объективно и комплексно определить, как состояние здоровья влияет на его жизнь. Такой подход необходим для подтверждения или пересмотра статуса инвалидности, а также для назначения соответствующей реабилитационной программы – медицинской, социальной или профессиональной.

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Изменения касаются тех, кто не прошел повторный осмотр вовремя, и тех, кому инвалидность установлена до введения новой системы. Об этом сообщило Министерство здравоохранения.

С 1 апреля 2025 года обязательную оценку должны пройти те граждане, которым инвалидность была установлена еще до внедрения новой системы и которые по уважительным причинам не прошли повторного осмотра вовремя. В частности, речь идет о мужчинах в возрасте от 25 до 60 лет со второй или третьей группой инвалидности, которые должны были пройти повторную проверку в 2022-2024 годах, но не сделали этого.

Для них определен конкретный период прохождения процедуры - с 1 апреля до 1 ноября 2025 года. Другие граждане, которые не прошли осмотр во время военного положения, должны сделать это до 1 апреля 2026 года.

Повторная оценка не касается нескольких категорий лиц:

тех, кому инвалидность была установлена в 2025 году и еще не наступил срок пересмотра;

людей с бессрочным статусом;

военнослужащих и спасателей — для них действуют отдельные правила.

Также исключения сделаны для тех, кто находится на временно оккупированных территориях, в зоне боевых действий или имеет тяжелые заболевания или серьезные нарушения функций организма (не имеют конечности или какого-то из парных органов, не слышат или не видят, имеют онкологическое или психическое заболевание).

Чтобы пройти оценивание, нужно сначала обратиться к врачу — семейному, терапевту или профильному специалисту. Он сформирует электронное направление, после чего процедуру будет проводить экспертная команда практикующих врачей в медучреждении, которое пациент может выбрать самостоятельно из списка доступных.

Все данные вносятся в электронную систему, что гарантирует прозрачность и точность. В Минздраве призывают не медлить — стоит заранее проверить, нужно ли вам проходить оценивание, и вовремя подготовиться.

"Новая система оценивания повседневного функционирования — это часть комплексной реформы, которая ставит в центр именно человека, а не процедуру. Оценивание проводится прозрачно. Вся информация - в электронной системе", — отметили в Минздраве.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине для мужчин с инвалидностью действует отсрочка от мобилизации, однако есть и исключения. Если таких лиц призывают на военную службу, когда военно-врачебная комиссия признает их пригодными к ней, мобилизация все же невозможна без их согласия.

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