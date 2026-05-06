Люди, рожденные в эти месяцы, любят ушами: для них главное – слова

Существует пять языков любви: акты служения, качественное время, физическое прикосновение, подарки и слова поддержки. Понимание собственного языка любви, а также того, как наши близкие выражают заботу, помогает нам преодолевать разногласия, предотвращать недоразумения и строить более крепкие связи.

По словам астрологов, три месяца рождения наиболее вероятно резонируют с выражением любви через язык, они любят говорить и получать комплименты, пишет OBOZ.UA.

Февраль

Независимо от того, являетесь ли вы инновационный Водолей или чувствительная Рыба, вы склонны сочетать проницательность с интуицией. Как результат, комплимент, который точно отражает ваш преднамеренный внутренний мир, много для вас значит. Есть сладкие, нежные слова, которые могут касаться любого, но именно наблюдения, которые показывают, что кто-то лично обратил внимание на ваше уникальное очарование, находят настоящий отклик. Небольшое поощрение имеет большое значение. Если вы знаете кого-то, кто родился в этом месяце, небольшие жесты, такие как любовные записки, устная похвала или публичные подтверждения, могут существенно повлиять на ваши отношения.

Июнь

Люди, рожденные в июне, известны своим эмоциональным интеллектом. Независимо от того, это динамические Близнецы, или интуитивные Раки, они естественно улавливают социальные сигналы и детали, которые другие могут не заметить. Как результат, они чувствуют себя ценными, когда кто-то делится подобным интересом к их мыслям и чувствам. Вопросы, демонстрирующие искренний интерес, признают эмоциональные усилия и выражают искреннюю благодарность за заботливую роль, которую берут на себя рожденные в июне, много значат для них.

Октябрь

Рожденные в октябре — дипломатичны и добросердечны. Независимо от того, они очаровательные Весы, или душевные Скорпионы, они много времени проводят, сосредотачиваясь на других. Ориентированные на отношения, их любовь простирается глубоко. В глубине души они хотят только такой же привязанности в ответ. Как ободряющие своих друзей и семьи, так ли плохо, что они также хотят ободрения? Как миротворцы, они считают важным, когда во время разногласий и конфликтов используются добрые слова. Они стремятся создать безопасное пространство для диалога и понимания, а не для осуждения. Чтобы поднять им настроение, простое "я тебя люблю", "спасибо" или вербальное изложение конкретных действий, которые вы цените, может дать им значительный толчок.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

