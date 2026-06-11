'Любовь – она такая': поступок украинского военного в маршрутке довел сеть до слез. Фото

В соцсетях распространилось фото с украинским военным в маршрутке, который помог уснувшему ребенку не упасть во время поездки. Обычный бытовой момент превратился в символ человечности и поддержки.

Видео дня

Кадр быстро вызвал волну эмоциональных реакций в сети. Люди оставляют свои комментарии в соцсети threads.

Автор фото Екатерина Шмега рассказала, что ехала в маршрутке вместе с ребенком, который уснул во время дороги.

Женщина держала вещи и не могла удобно посадить дочь, из-за чего голова ребенка постоянно склонялась и могла упасть.

В этот момент военный, который находился рядом, заметил ситуацию и предложил помощь. Он стал так, чтобы подпереть плечом ребенка и не дать ему упасть во время движения транспорта.

"Вы представьте: он себе сидел, а когда увидел, что я не могу ее на колени взять, потому что держу два рюкзака и бокс, поэтому наклоняюсь к ней вперед и поддерживаю голову, которая заваливается в сторону, подошел и говорит: я стану так возле нее, чтобы она не упала. Не знаю, сколько раз я его благодарила, но и этого мало. Что за люди у нас", – отметила женщина.

Фото вызвало сотни комментариев пользователей. Люди называют поступок военного символом человечности и ежедневной поддержки, которую украинцы испытывают во время войны.

В комментариях пользователи пишут, что такие истории вызывают слезы и гордость, а также подчеркивают, что именно благодаря подобным людям держится страна. Некоторые отмечают, что фото стало метафорой Украины – уставшей, но защищенной сильными плечами военных.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о мальчике, который удивил сеть своим объяснением, откуда берутся дети.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!