Видео дня
"Любовь – это...": Петр Порошенко поздравил Марину с Днем святого Валентина романтическими картинками
Петр Порошенко поздравил свою любимую жену Марину Порошенко с Днем святого Валентина романтическими валентинками. Оригинальные картинки из серии "Любовь – это..." пятый президент опубликовал на своей странице в фейсбук.
В них говорится о поддержке, помощи, надежности, юморе и романтике в отношениях супругов. Предлагаем посмотреть эти изображения.
Как сообщал OBOZ.UA, Порошенко в Мюнхене подчеркнул важность полного прекращения огня перед переговорами по мирному соглашению.