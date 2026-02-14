"Любовь – это...": Петр Порошенко поздравил Марину с Днем святого Валентина романтическими картинками

Петр Порошенко поздравил свою любимую жену Марину Порошенко с Днем святого Валентина романтическими валентинками. Оригинальные картинки из серии "Любовь – это..." пятый президент опубликовал на своей странице в фейсбук.

В них говорится о поддержке, помощи, надежности, юморе и романтике в отношениях супругов. Предлагаем посмотреть эти изображения.

