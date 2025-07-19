Любимый салат королевы Елизаветы ІІ: делимся легким рецептом

Лето – идеальное время для приготовления очень легких, вкусных и полезных салатов из сезонных овощей, а также зелени. А яркого вкуса салатам придадут ягоды, фрукты, орехи, сыр.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусного, легкого салата, который любила королева Елизавета ІІ.

Ингредиенты:

Руккола

Груша

Сыр дор блю

Грецкий орех

Оливковое масло

Мед

Масло гхи

Способ приготовления:

1. На разогретую сковороду выложить масло и мед, когда начнет карамелизироваться – обжарьте грушу.

2. К рукколе добавьте оливковое масло и соль, перец.

2. Выложите грушу, грецкие орехи, сверху сыр.

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