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Любимый салат королевы Елизаветы ІІ: делимся легким рецептом
Лето – идеальное время для приготовления очень легких, вкусных и полезных салатов из сезонных овощей, а также зелени. А яркого вкуса салатам придадут ягоды, фрукты, орехи, сыр.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусного, легкого салата, который любила королева Елизавета ІІ.
Ингредиенты:
- Руккола
- Груша
- Сыр дор блю
- Грецкий орех
- Оливковое масло
- Мед
- Масло гхи
Способ приготовления:
1. На разогретую сковороду выложить масло и мед, когда начнет карамелизироваться – обжарьте грушу.
2. К рукколе добавьте оливковое масло и соль, перец.
2. Выложите грушу, грецкие орехи, сверху сыр.
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