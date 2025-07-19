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Любимый салат королевы Елизаветы ІІ: делимся легким рецептом

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
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Какой салат любила королева Елизавета ІІ

Лето – идеальное время для приготовления очень легких, вкусных и полезных салатов из сезонных овощей, а также зелени. А яркого вкуса салатам придадут ягоды, фрукты, орехи, сыр.

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Вкусный салат из рукколы

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусного, легкого салата, который любила королева Елизавета ІІ.

Рецепт салата

Ингредиенты:

  • Руккола
  • Груша
  • Сыр дор блю
  • Грецкий орех
  • Оливковое масло
  • Мед
  • Масло гхи

Способ приготовления:

1. На разогретую сковороду выложить масло и мед, когда начнет карамелизироваться – обжарьте грушу.

Карамелизированная груша

2. К рукколе добавьте оливковое масло и соль, перец.

Зелень для блюда

2. Выложите грушу, грецкие орехи, сверху сыр.

Готовый салат

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