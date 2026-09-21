Любимый осенний суп Анджелины Джоли: понадобится много лука и сыр

Репчатый лук, сливки, сыр – простой набор продуктов, из кого получится настоящее ресторанное блюдо, а именно – луковый суп. Именно такой французский луковый суп любит Анджелина Джоли, который она готовит даже в домашних условиях.

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Фудблогер поделилась в TikTok рецептом любимого лукового супа Анджелины Джоли, который очень просто готовится.

Ингредиенты:

репчатый лук или лук-порей 1 кг

овощной или мясной бульон 1 л

сливки 100 мл

яичные желтки 2 шт.

сливочное масло 3 ст. л.

твердый сыр 150 г

свежий багет 1/2 шт.

соль и молотый черный перец по вкусу

Способ приготовления:

1. Лук почистите, нарежьте кольцами, обжарьте на масле, добавьте чеснок. Примерно через 10-15 минут влейте в кастрюлю стакан бульона и дайте жидкости выпариться. Лук должен стать очень мягким и ароматным. После этого влейте оставшийся бульон и продолжайте варить суп, пока его объем не уменьшится примерно вдвое. В результате блюдо должно иметь насыщенный золотистый оттенок и умеренно густую консистенцию.

2. Отдельно взбейте желтки со сливками. Добавьте к смеси немного теплого супа и хорошо перемешайте, чтобы желтки не свернулись. Затем тонкой струйкой влейте сливочно-яичную смесь в кастрюлю, постоянно помешивая.

3. Багет нарежьте ломтиками и подрумяньте на сухой антипригарной сковороде.

4. Разлейте горячий суп по порционным горшочкам, сверху положите хрустящий багет и щедро посыпьте тертым сыром. Поставьте порции в разогретую до 180 °C духовку и запекайте, пока сыр не расплавится и не превратится в аппетитную золотистую корочку.

Подавайте суп сразу – горячим!

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