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Любимчики денег и любви: астрологи назвали три даты, в которые рождаются самые везучие люди

AstroOboz
Новости. Общество
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Венера – планета красоты, любви, радости и благосостояния. Астрологи утверждают, что есть люди, родившиеся 6, 15 или 24 числа любого месяца, находятся под влиянием этой планеты.

По словам астрологов, этих людей отличает от других врожденное чувство стиля и умение превращать личную харизму в финансовый успех, пишет Times of India.

Они заботливые, общительные и всегда стремятся в новым вершинам. Они не агрессивны, и это помогает построить любые отношения – как личные, так и профессиональные. 

В каких профессиях они достигают успеха. Они имеют успех в шоу-бизнесе, косметологии, ювелирном деле, медиа и PR.

15

Люди, рожденные пятнадцатого числа любого месяца, обладают обаянием и легко привлекают к себе окружающих. Они умеют выстраивать крепкие связи, ценят взаимность и заботу о близких.

Энергия Венеры помогает им интуитивно понимать ценность вещей, что часто приносит успех в творчестве, бизнесе или сфере красоты.

24

Такие люди невероятно преданы дому, близким и друзьям. Они прирожденные миротворцы. На них всегда можно положиться. Они честны в работе и отношениях. Обладают хорошим вкусом, любят комфорт, красивый интерьер и вкусную еду.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов и эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет за читателями право выбора: верить в предсказания или нет.

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