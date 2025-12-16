'Любил жизнь и людей': на Харьковском направлении погиб 24-летний защитник с Днепропетровщины. Фото

На фронте погиб 24-летний защитник из Днепропетровской области Виктор Гладищук. Жизнь военного оборвалась во время выполнения боевого задания в Харьковской области.

Печальную весть сообщили на Facebook-странице "Криворожская городская организация ПМГУ". Прощание с Героем состоится во вторник, 16 декабря.

Что известно о военнослужащем

По словам преподавателя истории и географии Политехнического профессионального колледжа КНУ Владислава Святецкого, который также был классным руководителем Виктора, полномасштабную войну воин встретил на Харьковском направлении. А новость о гибели парня стала для всех, кто его знал, шоком.

Виктор Гладищук был лучшим выпускником колледжа и активистом профсоюзного движения

"Виктор был сиротой, его воспитывали бабушка и тетя. Но он так любил жизнь и людей! Всегда в движении, всегда активный, всегда безотказный. Его уважали и ценили. Учился на помощника машиниста электровоза. Связь с нашим выпускником не прерывалась все эти годы. Мы дружили", – рассказал Владислав Святецкий.

Он добавил, что парень во время своих отпусков находил время, чтобы заехать в колледж, и тесно общался с преподавателями. Учебное заведение также помогало бойцу и посылало посылки на фронт.

"Последний год Виктор уничтожал врагов, уже будучи опытным пилотом FPV. Погиб он тоже на Харьковском направлении, еще не знаем подробностей. Завтра будем провожать Героя в последний путь ..." – отметил классный руководитель воина.

В Криворожской городской организации ПМГУ выразили соболезнования всем, кто знал бойца, и поблагодарили его "за все, сделанное для Украины".

