Любил географию, играл в КВН: появились новые факты биографии и школьные фото Залужного

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный, которого весь мир знает, как "железного генерала" в школьные годы любил играть в баскетбол и КВН, а также любил географию. Его школьные год ы прошли в гимназии №9 в Звягеле (бывшем Новограде-Волынском) Житомирской области.

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О новых фактах биографии Залужного рассказало агенство "Укринформ". Как пишут журналисты, в школе будущий генерал всегда отличался от других дисциплинированностью и ответственностью. Друзья же рассказывают о нем как о надежном товарище.

Учителя генерала также показали его фото в школе. "Учителя и одноклассники Залужного ласково называют его Валерой, как в школьные годы. Показывая фотографии с того периода, отмечают, что Залужный среди детей – это высокий и кучерявый", – говорится в материале издания.

Директор гимназии Лидия Хоменко рассказала, что Залужного ждали на 100-летие учреждения, однако, его незадолго до этого назначили главнокомандующим, поэтому приехать он не смог. В качестве подарка он передал картину с картой Украины.

"Валерий Федорович передал нам через своих друзей картину с подписью "От главнокомандующего ВСУ к 100-летию основания родной школы". Это для нас очень ценный и важный подарок, которым мы гордимся. Картина теперь очень актуальна, потому что на ней изображена целостная Украина", – рассказала педагог.

Будущий генерал принимал активное участие в школьных мероприятиях, фестивалях, конкурсах, соревнованиях, КВН.

"Очень дисциплинированный, ответственный и всегда имел свое мнение. Валера учился на 4 и 5. Его любимым предметом была география, а еще ему нравилось играть в баскетбол", – рассказала учитель Людмира Шапран.

Школьный друг Залужного Сергей Степанюк отметил, что будущий главнокомандующий ВСУ был был спокойным и уравновешенным парнем, а еще – надежным другом.

После 9 класса вместе с Залужным они учились на курсах военной подготовки. Тогда две недели они провели в воинской части, носили форму, спали в казарме, ели в солдатской столовой, выстраивались на плацу, посещали стрельбище и набивали мозоли.

"Мы тогда поддерживали друг друга, и атмосфера была очень дружеская. Возможно, именно этот опыт повлиял на будущее Валерия. В целом, он был спокойным и уравновешенным парнем, а еще – надежным другом. Уравновешенность и надежность очень его выделяли из одноклассников", – добавил Степанюк.

Папа Залужный был военный, а мама работала кассиром на железнодорожном вокзале. Когда семья переехала в другой микрорайон города, он ездил в девятую школу, несмотря на то, что близко к его новому месту жительства было учебное заведение.

Как собщал OBOZREVATEL, 8 июля, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный отмечал день рождения: "железному генералу" исполнилось 50 лет. За день до юбилея он побывал на передовой, чтобы поблагодарить защитников на направлениях "Хортица" и "Таврия" за доблесть и приближение неминуемой и долгожданной победы.