Львы, больше уверенности, а Весы – сохраняйте спокойствие и не поддавайтесь панике: гороскоп на 8 сентября для всех

Вторая неделя сентября определенно не выглядит спокойным продолжением послепраздничной суеты. В период с 7 по 13 сентября в астрологическом календаре происходит много событий, среди которых особенно выделяется 10 сентября: Венера переходит в Скорпион, Меркурий – в Весы, Уран начинает ретроградное движение, а день завершается новолунием в Деве.

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Астрологи утверждают, что символических изменений достаточно, чтобы сделать эту неделю одним из самых ярких событий месяца.

Овен

Кто-то на работе может похвалить вас за что-то, что вы сделали некоторое время назад. Будет приятно услышать, что ваши усилия были замечены. Не делайте вид, что это ничего особенного. Вы имеете право быть довольны собой.

Телец

Сегодня кто-то может усомниться в вашем решении. Не меняйте своего мнения только потому, что другой человек говорит громче. Вы знаете, сколько времени вы потратили на принятие этого решения.

Близнецы

Кто-то может попытаться обвинить вас в ошибке, которую вы сегодня не совершали. Не расстраивайтесь и не начинайте выдвигать обвинения. Проверьте факты и спокойно изложите свою версию. Правда защитит себя лучше, чем крики.

Рак

Сегодня кто-то может неожиданно похвалить вас за что-то, что вы сделали давным-давно. Не стоит отмахиваться. Приятно знать, что кто-то заметил вашу работу, даже если тогда ничего не сказал.

Лев

Кто-то на работе может предложить тебе должность или задание, требующее большей ответственности. Не отказывайся только потому, что боишься не справиться. Именно такие ситуации помогают двигаться вперед.

Дева

Кто-то на работе может заметить вашу сегодняшнюю ошибку, но не стоит из-за этого расстраиваться. Признание своей ошибки будет гораздо лучшим решением, чем поиски виновного. Более того, вы даже можете заслужить уважение за своё зрелое поведение.

Весы

Сегодня кто-то на работе будет к вам особенно требователен. Вместо того чтобы пытаться убедить его, спросите конкретно, чего он от вас ожидает. Возможно, вся проблема кроется в недопонимании. Один правильно заданный вопрос сэкономит вам много нервов.

Скорпион

После напряженных выходных ваш организм, возможно, сегодня нуждается в отдыхе. Вместо того чтобы пытаться наверстать упущенное, позвольте себе спокойный день и пораньше лягте спать. Если вы уже некоторое время чувствуете усталость, не воспринимайте это как нечто, с чем просто нужно смириться.

Стрельцы

Первый день недели может принести небольшой профессиональный конфликт. Кто-то попытается убедить вас в решении, в котором вы не совсем уверены. Вместо того чтобы настаивать или уступать ради мира, изложите свои аргументы. Спокойный тон произведет большее впечатление, чем повышение голоса.

Козерог

Кто-то на работе заметит результаты ваших предыдущих действий. Вас могут похвалить или поручить задание, которое станет знаком доверия. Не делайте вид, что это пустяк. Вы имеете право быть довольны собой, особенно если прекрасно понимаете, сколько усилий вам потребовалось, чтобы достичь этого.

Водолей

Кто-то на работе может сообщить вам информацию, которая на первый взгляд может показаться проблемой. Однако не стоит делать поспешных выводов. Как только вы узнаете подробности, ситуация значительно упростится. Сохраняйте спокойствие и не поддавайтесь офисной панике.

Рыбы

Неделя принесет больше обязанностей, но одна из них может оказаться важнее, чем кажется на первый взгляд. Если вам поручат задание, требующее большей ответственности, не отступайте. Это хорошая возможность показать, что вам можно доверять. Кто-то будет внимательно следить за результатами вашей работы.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям право выбора: верить в предсказания или нет.

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